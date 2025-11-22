Suscribirse

MinDefensa sustentó compra de los aviones Gripen y manifestó que la adquisición se hizo con “responsabilidad y transparencia”

La cartera entregó detalles sobre la compra de las 17 aeronaves, las cuales tienen una configuración avanzada, con sistemas de misión, guerra electrónica, interoperabilidad y sensores de última generación.

Redacción Nación
23 de noviembre de 2025, 12:25 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió de nuevo a la compra de los aviones Gripen.
Una nueva defensa de la compra de los aviones Gripen hizo este sábado, 22 de noviembre, el Ministerio de Defensa, tras salir a entregar detallas de la operación que adelantó el Gobierno de Colombia con la empresa sueca SAAB.

A través de un comunicado a la opinión, la cartera señaló que la adquisición de las aeronaves "se realizó con total responsabilidad y transparencia, fortaleciendo la soberanía, la autonomía operativa y la capacidad de proteger la vida, el territorio y los intereses nacionales durante las próximas décadas".

“La compra realizada no es de aviones en configuración básica, sino de una capacidad integral de superioridad aérea para cumplir la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional", justificó la cartera en el documento.

La cartera confirmó que se compraron 17 aeronaves nuevas, las cuales cuentan con configuración avanzada, sistemas de misión, guerra electrónica, interoperabilidad y sensores de última generación, que garantiza su operación y su integración con el armamento moderno.

Frente al armamento, la cartera resaltó que la adquisición incluye todo un paquete de armamento moderno, ajustado a los planes de defensa de Colombia, lo cual mejora significativamente las capacidades actuales.

Frente a la negociación del contrato, el Ministerio de Defensa informó que esta se realizó por parte de equipos oficiales y multidisciplinares de alto nivel de Colombia y la empresa SAAB, y que “ninguna persona ajena a estos equipos oficiales influyó en las decisiones tomadas”.

El Ministerio de Defensa reiteró que el proceso contó con el respaldo del Gobierno de Suecia. La negociación ascendió en total a 3.135 millones de euros y tendrá una ejecución a siete años, lo que representa en pesos colombianos una suma cercana a los 16,5 billones.

Esta valor, según la cartera contempla escenarios de variación del tipo cambiario del peso frente al euro durante el lapso de ejecución. “El contrato se suscribió a precio fijo, lo que protege a los colombianos de sobrecostos por inflación o fluctuaciones cambiarias macroeconómicas", señaló.

En desarrollo...

