Funcionaria de Medicina Legal murió en extrañas circunstancias en Turquía

“ Las primeras hipótesis apuntan a una posible infección bacteriana , aunque no se ha confirmado ni el diagnóstico definitivo ni la forma en que se habría adquirido”, se indicó desde el medio citado anteriormente.

No obstante, una persona, al parecer, cercana a Jaramillo, había indicado desde el pasado 3 de abril que la funcionaria tenía muerte cerebral y ya nada se podía hacer.

“ Con dolor en el alma les comparto que Mile tiene muerte cerebral. No hay nada que se pueda hacer. Diana Jaramillo”, dijo en Facebook la usuaria Carito Up .

Entre tanto, Valentina Jaramillo, quien sería familiar de Diana Milena, comentó también en redes sociales. “Le ruego a Dios que hoy me diga cómo vivir sin ti, porque yo hoy no creo que pueda. Se me fue mi mayor admiración, mi polo a tierra, mi alma gemela, la que más amaba su cumpleaños, la unión de la familia y a la que llamaba y le decía: ‘Mooor’ (…) Mile, las palabras nunca serán suficientes para expresar lo maravillosa que fuiste y lo amada que eres. Te amo mucho más allá del infinito y espero volver a verte. Que Dios te tenga en el cielo“.