Murió la mamá de La Divaza: el influenciador se despidió con emotiva publicación.

No obstante, desde hace algún tiempo, sus seguidores se han estado mostrando preocupados por el artista venezolano, pues reveló que su mamá, la señora Kenya Álvarez, se encontraba pasando un muy mal momento de salud tras empeorar el diagnóstico de cáncer de seno que recibió a finales del año 2023.

La Divaza compartió con sus seguidores el doloroso proceso, expresando su angustia al ver a su madre sufrir y no encontrar alguna solución a la enfermedad que poco a poco estaba acabando con su energía.

View this post on Instagram

La Divaza confirmó la muerte de su mamá a través de Instagram

“Ay, no sé ni qué decir, tengo como un duro en la garganta. Mi mami se acaba de ir al cielo. En estos días le dio una infección y no pudo aguantar, chama no aguantó. Estaba sufriendo mucho”.