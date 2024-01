German Velásquez, designado director del Invima, decidió no aceptar el cargo; estas fueron las razones

En las últimas horas se conoció que German Velásquez, doctor en Economía de la Salud, envió una carta al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, para informar que no aceptará el nombramiento como director del Invima.

Sin embargo, Velásquez precisó que hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Presidencia o el Ministerio de Salud , por lo que decidió asumir otras responsabilidades y por ello ya no podrá estar a cargo del Invima.

“Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado en relación al anuncio del presidente, de que sería el director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fui confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el Gobierno ha manejado el anuncio del presidente, ya no estoy disponible”, informó Velásquez.