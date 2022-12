Gobierno estableció zona de reserva campesina en Cauca, ¿cuáles serán los beneficios para los habitantes?

Durante el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, se aprobó la constitución y delimitación de la primera zona de reserva campesina (ZRC) creada en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de La Tuna y estará ubicada en Santa Rosa (Cauca) con una extensión de 176.000 hectáreas que permitirán fomentar y estabilizar la economía campesina, así como generar condiciones de paz para sus habitantes.

El viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, afirmó: “Este es un triunfo para las comunidades campesinas, inclusive para las comunidades indígenas colindantes, porque es una reivindicación que viene de tiempo atrás”.

Según el Gobierno nacional, con esta zona, la octava que se crea en el país, se beneficiarán 5.383 personas que habitan este departamento. De acuerdo con la ley, estas zonas tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, generar las condiciones para el logro de la paz.

Fajardo agregó: “En el programa de esta administración, las zonas de reserva campesina forman parte del cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de La Habana y allí estamos impulsando esta figura”.

En el consejo directivo estuvieron presentes representantes de los ministerios de Agricultura, del Interior y de Justicia. Además, hacen parte del Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el delegado de comunidades campesinas, la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Finalmente, el viceministro anunció: “Próximamente tendremos tres nuevas zonas de reserva campesina, que contarán con una actualización de los planes de desarrollo sostenible y la formulación de un programa nacional de ZRC”.

El programa es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Reforma agraria: la compra de tierras se limitará a aquellas que están en el mapa de tierra productiva

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció la decisión del Gobierno para comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

Sin embargo, según López, “hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”.

Agregó la funcionaria que, con respecto al dinero para comprar estos predios, junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.

Aseveró López que la tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, “tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”.

Con este componente de la reforma agraria se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país.