Gobierno Petro y disidencias de Walter Mendoza definen zonas de ubicación temporal; acordaron cedulación para elecciones

En el cierre del sexto ciclo de conversación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la coordinadora del Ejército Nacional Bolivariano, popularmente conocidos como las disidencias de las Farc, al mando de Walter Mendoza, se conocieron nuevos acuerdos para la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y hasta una campaña de cedulación en esos territorios, de cara a las elecciones a la Presidencia.

Desde el municipio de Barbacoas, en Nariño, donde se desarrolló esa mesa de diálogo de paz, se conocieron los acuerdos número 13 y 14 que empezaran a marcar un nuevo revés sobre las negociaciones que el gobierno ha venido adelantando con ese grupo armado ilegal.

El acuerdo para las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (Zociut) estableció dar inicio de forma “gradual y progresiva” a estos espacios que brindará seguridad física, económica y jurídica a los integrantes de esa organización que se empiecen a instalar en estos lugares.

“Se acuerda como objetivo fundamental adelantar en dichas zonas el proceso de tránsito a la ciudadanía plena de los integrantes de la CNEB y la terminación del conflicto armado”, dice el documento que publicó la Consejería Comisionada de Paz en su cuenta de X.

Con la entrada en vigencia de esas zonas iniciará la entrega y destrucción de armas, tránsito a la ciudadanía plena, desarrolló de procesos de integración social, política, económica, cultural y comunitaria, y facilitará el desarrollo de mecanismos de justicia transicional.

Esas Zonas Temporales arrancarán con un plan piloto que se pondrá en marcha por 10 meses en los municipios de Roberto Payán, en Nariño, y en el Valle del Guamuez, en Putumayo.

Cedulación en Nariño y Putumayo en plena campaña a la Presidencia

Durante el sexto ciclo de conversación, las disidencias de Mendoza también lograron firmar con el Gobierno Petro un acuerdo que ofrezca garantías electorales y un libre ejercicio al voto para los habitantes de los departamentos donde se implementará las Zonas.

Llama la atención que la Registraduría tendrá que hacer una campaña de cedulación a los habitantes de municipios como Tumaco, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Chajal, Las Mercedes - Chimbuza, la Tola, Olaya Herrera, entre otros; una movida que se dará de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia.