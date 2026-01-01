Nación

Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

Alias Mico tendría injerencia directa en amenazas y cobros de extorsión contra comerciantes, campesinos y transportadores de la región.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
1 de enero de 2026, 1:49 p. m.
Fue abatido alias Mico, presunto criminal del ELN en Arauca.
Fue abatido alias Mico, presunto criminal del ELN en Arauca. Foto: Captura de pantalla video @mindefensa

El Ministerio de Defensa confirmó, en la mañana de este jueves, 1 de enero de 2026, la neutralización de alias Mico, presunto integrante del ELN y responsable de las labores de extorsión y reclutamiento de menores de edad en el departamento de Arauca.

Junto a él fue capturado otro integrante del frente Domingo Laín Sánchez, comisión Rafael Villamizar, del grupo armado, en operaciones adelantadas por el Ejército Nacional en el sector Puente Jorobado, zona rural de Cravo Norte, Arauca.

Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

Tras el combate sostenido por las tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional contra la comisión del ELN se lograron incautar armas, municiones, una motocicleta y material propagandístico del grupo armado ilegal que opera con gran presencia en esta zona del país.

“Se incautaron 2 pistolas, 75 cartuchos calibre 9 mm, tres proveedores, una motocicleta, una pancarta y una bandera alusiva al ELN, debilitando de manera significativa la capacidad criminal en el departamento”, señaló el brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Décimo Octava Brigada del Ejército Nacional.

Nación

Homicidios durante la noche del 31 de diciembre cayeron 30%

Nación

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

Cine

Películas recomendadas para ver en cine este 1 de enero del 2026; esta es la cartelera en Bogotá

Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Cali

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Nación

Primer temblor de 2026 en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este 1 de enero

Nación

Salario mínimo e impuestos por emergencia económica de Petro en 2026: ¿Pueden las cortes tumbarlos? 11 preguntas sobre lo que viene

Cúcuta

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Nación

Antes de Año Nuevo, familias salen desplazadas de zonas rurales del Catatumbo y huyen del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc

Nación

Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

El alto oficial señaló que el sujeto capturado en medio de la operación ofensiva fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que sea presentado ante un juez de control de garantías para su respectiva legalización y judicialización.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso institucional de continuar brindando seguridad a los araucanos”, manifestó el brigadier general al tiempo que resaltó que durante el operativo se respetaron los principios del Derecho Internacional Humanitario.

En los últimos días, SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia, que hay máxima alerta entre las Fuerzas Militares porque el ELN tendría en su poder bases de datos de varias unidades del país, con información detallada sobre los movimientos de los uniformados que salen a vacaciones, con permisos y hasta los que solicitaron el retiro.

Incluso, la filtración de la información ya habría cobrado la primera vida: la del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, quien hacía parte del Batallón de Artillería de Campaña N.° 3 de la Tercera División del Ejército, y que estaba en su periodo de vacaciones en el Tolima.

La poderosa mujer del ELN que maneja las bases de datos para atacar a la Fuerza Pública en las regiones

El asesinato ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando el integrante del Ejército Nacional estaba en la sala de su casa, hasta donde llegó un sicario y le disparó en varias oportunidades. El hombre fue llevado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de los impactos de bala.

Más de Nación

Los drones militares son utilizados por la Fuerza Pública desde hace más de 15 años para labores de seguridad. Con el paso del tiempo, los grupos al margen de la ley iniciaron su implementación para atacar a civiles y militares.

Homicidios durante la noche del 31 de diciembre cayeron 30%

Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra “aumento de temperatura en

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

Fue abatido alias Mico, presunto criminal del ELN en Arauca.

Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

Cine Colombia: estrenos noviembre.

Películas recomendadas para ver en cine este 1 de enero del 2026; esta es la cartelera en Bogotá

La alcaldía de Bogotá anuncia importantes medidas ante las marchas del 21 de abril, pero ¿qué sucederá con la ciclovía que tantos esperan cada fin de semana?

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Controles de la Secretaría de Movilidad en la Feria de Cali.

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Temblor Colombia

Primer temblor de 2026 en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este 1 de enero

.

Salario mínimo e impuestos por emergencia económica de Petro en 2026: ¿Pueden las cortes tumbarlos? 11 preguntas sobre lo que viene

Quemados con pólvora.

Quemados con pólvora antes de Año Nuevo en Colombia supera los mil casos; estas son las alarmantes cifras

Sismo temblor sismografo Colombia

Último día del año estuvo movido: temblor sacudió a Colombia este 31 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas