Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

El Ministerio de Defensa confirmó, en la mañana de este jueves, 1 de enero de 2026, la neutralización de alias Mico, presunto integrante del ELN y responsable de las labores de extorsión y reclutamiento de menores de edad en el departamento de Arauca.

Junto a él fue capturado otro integrante del frente Domingo Laín Sánchez, comisión Rafael Villamizar, del grupo armado, en operaciones adelantadas por el Ejército Nacional en el sector Puente Jorobado, zona rural de Cravo Norte, Arauca.

Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

Tras el combate sostenido por las tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional contra la comisión del ELN se lograron incautar armas, municiones, una motocicleta y material propagandístico del grupo armado ilegal que opera con gran presencia en esta zona del país.

“Se incautaron 2 pistolas, 75 cartuchos calibre 9 mm, tres proveedores, una motocicleta, una pancarta y una bandera alusiva al ELN, debilitando de manera significativa la capacidad criminal en el departamento”, señaló el brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Décimo Octava Brigada del Ejército Nacional.

El alto oficial señaló que el sujeto capturado en medio de la operación ofensiva fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que sea presentado ante un juez de control de garantías para su respectiva legalización y judicialización.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso institucional de continuar brindando seguridad a los araucanos”, manifestó el brigadier general al tiempo que resaltó que durante el operativo se respetaron los principios del Derecho Internacional Humanitario.

En los últimos días, SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia, que hay máxima alerta entre las Fuerzas Militares porque el ELN tendría en su poder bases de datos de varias unidades del país, con información detallada sobre los movimientos de los uniformados que salen a vacaciones, con permisos y hasta los que solicitaron el retiro.

Incluso, la filtración de la información ya habría cobrado la primera vida: la del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, quien hacía parte del Batallón de Artillería de Campaña N.° 3 de la Tercera División del Ejército, y que estaba en su periodo de vacaciones en el Tolima.

La poderosa mujer del ELN que maneja las bases de datos para atacar a la Fuerza Pública en las regiones

El asesinato ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando el integrante del Ejército Nacional estaba en la sala de su casa, hasta donde llegó un sicario y le disparó en varias oportunidades. El hombre fue llevado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de los impactos de bala.