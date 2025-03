Habla mujer que habría sido violada por guardias del Inpec y relata el infierno que vivió: “Me tapa la boca y me quita el pantalón”

Andrea Valdés, una mujer de 30 años, habló por primera vez en público del terror que vivió al interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín, después de que supuestamente fuera violada por dos guardias del Inpec. Además de esta pesadilla, el viacrucis fue peor cuando le confirmaron que estaba en embarazo y, no contentos con los abusos, intentaron obligarla a abortar.

Ante esto, decidieron aislarla en una celda especial para protegerla de los ataques, pero allí encontraría un verdadero infierno. “Entra un dragoneante, me tapa la boca y yo comienzo a gritar , pero ese es un lugar muy desolado y nadie lo puede escuchar a uno”, relató.

“Me quita el pantalón de la pijama, me penetra, me hace esa maldad de abusar de mí. Antes de irse me dijo: ‘Siga llamando a esas fundaciones y póngase a denunciar y verá que ahí sí la legalizamos’, lo que significa que lo maten a uno”, añadió.