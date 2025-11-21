El papá de una de las niñas que murió en el bombardeo hecho por las Fuerzas Militares en el Guaviare habló por primera vez y contó detalles de cómo se llevaron a su hija.

En diálogo con Blu Radio, el hombre explicó que la menor fue reclutada el 2 de enero por las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco. “No hay apoyo del Estado (...) ni respaldo del Gobierno”, dijo.

El ataque fue en contra de las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: Colprensa / Getty Images / Suministrada a Semana

Debido a esto, los delincuentes se aprovecharon y engañaron a la pequeña diciéndole que con ellos iba a tener una mejor vida. “Le dicen que no va a estar sufriendo, que no le va a pasar nada”, comentó.

Pocas semanas después de que el grupo armado la reclutara, el hombre logró comunicarse con ella y le pidió que la ayudara a salir de las filas de la disidencia, alli se encontraba en ese momento junto a otros dos menores.

Pese a que entregó información como la ubicación exacta en tiempo real, el padre buscó ayuda por parte de las autoridades y nunca recibió apoyo. Finalmente, la niña terminó muriendo en el bombardeo.

“Pienso que toda esa información que di, llevó a que todo esto sucediera”, manifestó.

#PrimiciaBLU Blu Radio habló con el padre de una de las niñas que murió tras bombardeo en Guaviare. Asegura que fue reclutada en enero pasado y, aunque tenía conocimiento de su ubicación, no recibió apoyo para recuperarla.



“Ella estaba con dos menores más; yo busco al Ejército… pic.twitter.com/p9ruCyJ60D — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 20, 2025

De hecho, precisó que hizo una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y, pese a todo lo que ha pasado, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Por todo ello, le envió un fuerte mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro y en general a todo el Estado colombiano. “Apoyemos más a los pueblos indígenas que están lejos de las ciudades”, comentó.

“No se encuentra mucho apoyo (...) y eso lleva a que muchos menores de edad a veces tomen una decisión de irse porque los papás no tienen las posibilidades de darles lo que ellos merecen y con engaños llegan los grupos armados y se los llevan”, agregó.

El hombre dejó en claro que todos los menores que murieron en ese bombardeo eran inocentes y prácticamente no sabían ni manejar un arma.

Hoy, lastimosamente, solo le quedan los recuerdos de lo que compartió con su hija, a quien describe como una niña muy dinámica y alegre, a la que le encantaba divertirse.

Por último, le envió un mensaje a los menores de edad que piensan que van a conseguir un mejor futuro ingresando a un grupo armado ilegal.