Suscribirse

Nación

Habla papá de niña muerta en bombardeo en Guaviare: contó mentira que le dijeron para llevarla y hace grave denuncia

El hombre explicó la forma en la que las disidencias reclutaron a la niña y la nula ayuda que tuvo por parte de las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
21 de noviembre de 2025, 11:45 a. m.
Papá de la menor fallecida e imagen del bombardeo contra las disidencias de las Farc.
Papá de la menor fallecida e imagen del bombardeo contra las disidencias de las Farc. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Fuerzas Militares

El papá de una de las niñas que murió en el bombardeo hecho por las Fuerzas Militares en el Guaviare habló por primera vez y contó detalles de cómo se llevaron a su hija.

En diálogo con Blu Radio, el hombre explicó que la menor fue reclutada el 2 de enero por las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco. “No hay apoyo del Estado (...) ni respaldo del Gobierno”, dijo.

aviones Kfir bombardeo en Guaviare Iván Mordisco
El ataque fue en contra de las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: Colprensa / Getty Images / Suministrada a Semana

Debido a esto, los delincuentes se aprovecharon y engañaron a la pequeña diciéndole que con ellos iba a tener una mejor vida. “Le dicen que no va a estar sufriendo, que no le va a pasar nada”, comentó.

Pocas semanas después de que el grupo armado la reclutara, el hombre logró comunicarse con ella y le pidió que la ayudara a salir de las filas de la disidencia, alli se encontraba en ese momento junto a otros dos menores.

Contexto: Familiar de uno de los menores asesinados en bombardeo en el Guaviare, hace duro llamado a Petro: “Nunca le importó que murieran”

Pese a que entregó información como la ubicación exacta en tiempo real, el padre buscó ayuda por parte de las autoridades y nunca recibió apoyo. Finalmente, la niña terminó muriendo en el bombardeo.

Pienso que toda esa información que di, llevó a que todo esto sucediera”, manifestó.

De hecho, precisó que hizo una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y, pese a todo lo que ha pasado, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Por todo ello, le envió un fuerte mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro y en general a todo el Estado colombiano. “Apoyemos más a los pueblos indígenas que están lejos de las ciudades”, comentó.

Contexto: Gustavo Petro pide perdón por muertos en combates y revela detalles desconocidos de bombardeo en Guaviare

“No se encuentra mucho apoyo (...) y eso lleva a que muchos menores de edad a veces tomen una decisión de irse porque los papás no tienen las posibilidades de darles lo que ellos merecen y con engaños llegan los grupos armados y se los llevan”, agregó.

El hombre dejó en claro que todos los menores que murieron en ese bombardeo eran inocentes y prácticamente no sabían ni manejar un arma.

Hoy, lastimosamente, solo le quedan los recuerdos de lo que compartió con su hija, a quien describe como una niña muy dinámica y alegre, a la que le encantaba divertirse.

Por último, le envió un mensaje a los menores de edad que piensan que van a conseguir un mejor futuro ingresando a un grupo armado ilegal.

“Ojalá que todos los niños de Colombia recuerden que entrar a un grupo armado no es vida”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los memes más virales que dejó la coronación en Miss Universo 2025; la señorita Colombia no se salvó

2. Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada de poder en Venezuela

3. Cinco aviones militares estadounidenses volaron cerca a las costas de Venezuela. Esto se sabe al respecto

4. ¿Qué pasó con el fallo que definiría la suerte de Cielo Rusinque en la SIC?

5. El lío de Petro con los Gripen: no cesa la polémica, estos son los problemas del mandatario por la compra de los aviones suecos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Disidencias de las FarcIván MordiscoGuaviare

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.