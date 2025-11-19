Suscribirse

Nación

Familiar de uno de los menores asesinados en bombardeo en el Guaviare, hace duro llamado a Petro: “Nunca le importó que murieran”

La mujer reveló en una entrevista cómo había sido reclutado por las disidencias de Iván Mordisco.

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 7:10 p. m.
En el sitio murieron 20 personas, de las cuales siete eran menores de edad, según confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de Medicina Legal.
Hay conmoción en el país tras el bombardeo que ordenó en días pasados el presidente Gustavo Petro contra integrantes de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Guaviare.

En el operativo adelantado por las Fuerzas Militares murieron 20 personas, de las cuales siete eran menores de edad, según confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de Medicina Legal.

Contexto: “Militares estaban en desventaja”: Ministerio de Defensa se pronuncia sobre bombardeo en el Guaviare donde murieron menores

En medio de este hecho, una familiar de uno de los menores asesinados en el bombardeo reveló en una entrevista como había sido reclutado por las disidencias.

Hacía tres meses que no sabíamos nada de él, mi papá lo estuvo buscando y allá donde lo llevaron le dijeron que no lo buscara más, pues por miedo y temor no lo siguieron buscando, yo la esperanza que tenía era que algún día lo pudiera ver”, dijo inicialmente en Blu Radio.

La mujer aprovechó el momento y le hizo un duro llamado a Petro tras ordenar el ataque contra este grupo armado en esta región del país donde permanecían menores de edad.

El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM.
El presidente Gustavo Petro sobre bombardeo. | Foto: Presidencia/Suministrada a Semana

“Miré la noticia que había sucedido luego del bombardeo que el presidente había mandado a bombardear, sabiendo que había menores de edad, siendo así nunca le importó que murieran tantos menores de edad y ahí estaba el menor”, mencionó.

Y agregó: “Él (Gustavo Petro) se supone que él cuida, protege a los jóvenes de hoy en día y en ese momento a él no le importó que murieran tantos jóvenes, arrebatarles el sueño a unos niños que apenas estaban empezando a vivir la vida y que no estaban por voluntad propia, cuando la excusa de él fue que también eran parte de ese grupo armado”,

Este menor tenía 16 años de edad y cursaba quinto grado cuando fue reclutado hace tres meses a la fuerza por integrantes de Iván Mordisco, quienes le arrebataron sus sueños.

Él era un muchacho que quería salir adelante, que quería sacar a sus padres adelante, su papá adelante con su hermana y pues esos grupos ilegales le robaron el sueño que él tenía, se lo llevaron, no por voluntad propia, porque él quiso”, contó en el mencionado medio.

Esta mujer, quien llegó hasta las instalaciones de Medicina Legal, seccional Meta, para reclamar el cuerpo del menor, teme por su vida y la de su familia luego de este bombardeo.

“Siento temor, pero me quedo con la consciencia que no fue mi culpa, de nada, no tuve nada de culpa, solo soy una víctima, una víctima que está sufriendo por la pérdida de un familiar, que lo perdió en ese combate que hubo, en ese bombardeo”, puntualizó.

