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Ataque aéreo contra clínica de rehabilitación de drogadictos en Afganistán deja cientos de muertos y heridos

A pesar de la gravedad del bombardeo, Pakistán, señalado del ataque, ha negado cualquier implicación con el hecho.

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Redacción Mundo
18 de marzo de 2026, 4:25 p. m.
Funcionarios talibanes y voluntarios de la Media Luna Roja Afgana ofrecieron oraciones fúnebres por las víctimas de un ataque aéreo pakistaní.
Funcionarios talibanes y voluntarios de la Media Luna Roja Afgana ofrecieron oraciones fúnebres por las víctimas de un ataque aéreo pakistaní. Foto: AFP

El ataque pakistaní perpetrado el lunes contra una clínica de rehabilitación de toxicómanos en la capital de Afganistán dejó “cientos de muertos y heridos”, afirmó la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), presente en el lugar.

El portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman, había reportado el martes 400 muertos y más de 200 heridos en el ataque, efectuado el lunes por la noche contra la clínica.

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El Gobierno de Pakistán negó tajantemente haber atacado un centro de rehabilitación de toxicómanos, y dijo que apuntó a “objetivos militares y terroristas”.

“Según lo que hemos visto y lo que hemos hablado con las demás (agencias) implicadas en las operaciones de socorro, podemos afirmar que hay cientos de muertos y heridos”, declaró a la AFP el director para Afganistán de la oenegé NRC, Jacopo Caridi.

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Personal de seguridad talibán camina por el lugar tras los ataques aéreos pakistaníes contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul.
Personal de seguridad talibán camina por el lugar tras los ataques aéreos pakistaníes contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul. Foto: AFP

Caridi dijo que el NRC tenía equipos desplegados después del ataque para “ver la realidad en el terreno”. Confirmó que uno de los edificios del centro médico quedó “completamente quemado y destruido”, y que los equipos de rescate continuaban recogiendo cuerpos de entre los escombros.

El balance no ha podido ser verificado de forma independiente, pero los periodistas de AFP presentes en el lugar del bombardeo la noche del lunes y la mañana del martes contaron al menos 95 cadáveres.

Los dos países llevan meses en conflicto. Pakistán afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes pakistaníes (TTP), que han reivindicado ataques en su territorio. Las autoridades afganas lo niegan.

A pie de terreno, los preparativos avanzan este miércoles para enterrar a las víctimas del ataque. En una colina de Kabul que alberga el memorial de un conocido político afgano se había cavado ya una fosa común, constató un equipo de AFP.

Trabajadores municipales afganos retiran escombros del lugar tras los ataques aéreos paquistaníes contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul
Trabajadores municipales afganos retiran escombros del lugar tras los ataques aéreos paquistaníes contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul. Foto: AFP

Parte de las víctimas serán enterradas allí tras una ceremonia. Otras serán inhumadas en sus regiones de origen, indicó a AFP el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani.

Tras dicho ataque, Pakistán y Afganistán anunciaron este miércoles una tregua durante la fiesta que marca el fin del Ramadán en el conflicto que mantienen desde hace varias semanas y que dejó cientos de muertos esta semana.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que rige desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produjo “a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía”.

“Pakistán hizo este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas”, escribió en X, pero advirtió que “en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad”.

*Con información de AFP.