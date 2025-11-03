Tragedia en Afganistán: Se registran 20 muertos y más de 500 heridos tras potente terremoto

Al menos 20 personas murieron y 534 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,3 que azotó el norte de Afganistán, dos meses después de un mortífero sismo en el este del país.

El sismo ocurrió con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Según la información de la que disponemos por el momento, 534 personas resultaron heridas y más de 20 mártires fueron trasladados a hospitales de las provincias de Samangan y Balkh”, indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud.

Ubicación del sismo ocurrido en Afganistán | Foto: X/MundoenConflicto

En Mazar-i-Sharif, gran ciudad del norte del país en la región de Balkh, la mezquita azul, una joya arquitectónica del siglo XV con vibrantes azulejos, resultó dañada por el terremoto.

Partes de su estructura, en especial uno de sus minaretes, se desprendieron y quedaron esparcidas por los alrededores del conocido templo, uno de los pocos sitios turísticos de Afganistán, según el periodista.

La prensa no fue autorizada inicialmente a captar imágenes de la mezquita.

El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto la carretera principal entre Mazar-i-Sharif y Kholm, bloqueada por deslizamientos de tierra, y rescató a personas que quedaron atrapadas durante la madrugada.

Sin embargo, aún es necesario restablecer el suministro eléctrico en varias provincias tras los daños sufridos por las líneas eléctricas procedentes de Uzbekistán y Tayikistán, según informó la empresa eléctrica pública Dabs.

“Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes pérdidas económicas”, declaró en X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, y precisó que había ordenado a las “autoridades competentes distribuir ayuda médica y alimentaria y socorrer a los damnificados”.

Hey God save them

20 killed, over 300 injured as powerful

Always India with you afganistan 🫶🫶#earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/0JoZRSSARP — Sombir Singh (@SombirSinghjat1) November 3, 2025

Las deficientes redes de comunicación y falta de infraestructura suelen complicar las respuestas de emergencia en zonas montañosas. Las autoridades suelen tardar horas o días en llegar a los sitios remotos para evaluar los daños.

País sísmico

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas y dejando más de 4.000 heridos, según las autoridades talibanas.

Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 221.000 personas siguen teniendo una “necesidad urgente” de ayuda en el este y, según el Banco Mundial, el terremoto de agosto causó daños en edificios e infraestructuras por valor de 183 millones de dólares.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.