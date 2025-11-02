Suscribirse

Mundo

Sismo de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán, dos meses después del terremoto que cobró la vida de más de 2.200 personas

Las autoridades locales no informaron de víctimas por el momento. Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul.

Redacción Mundo
2 de noviembre de 2025, 11:34 p. m.
Trabajadores de defensa civil, residentes locales y soldados del ejército se preparan para evacuar a las víctimas heridas de un terremoto que mató a cientos de personas y destruyó numerosas aldeas en el este de Afganistán.
Trabajadores de defensa civil, residentes locales y soldados del ejército se preparan para evacuar a las víctimas de un terremoto que mató a cientos de personas y destruyó numerosas aldeas en el este de Afganistán. | Foto: AP

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán la noche de este domingo, 2 de noviembre, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), apenas dos meses después de un mortífero terremoto en el este del país.

El epicentro se localizó en Kholm, cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el USGS, que inicialmente la había estimado en 10 kilómetros.

Contexto: Hospitales en ruinas y casas colapsadas: las impresionantes imágenes tras devastador terremoto de 6,0 que sacudió Afganistán

Las autoridades locales no informaron de víctimas por el momento, mientras que en Mazar-e-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a posibles réplicas. Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según corresponsales de la AFP.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Los talibanes, que retomaron el poder en 2021, ya han enfrentado varios terremotos, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.

*Con información de AFP

