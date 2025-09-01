Hospitales en ruinas y casas colapsadas: las impresionantes imágenes tras devastador terremoto de 6,0 que sacudió Afganistán

Más de 800 personas murieron y al menos 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6,0 seguido de cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, informaron este lunes las autoridades.

El temblor, con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 km de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, se produjo justo antes de la medianoche y la onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán.

Un hombre caminó en medio de los desastres ocasionados por el terremoto en Afganistán | Foto: AFP

El sismo fue relativamente superficial, con una profundidad de ocho kilómetros, lo que explica el elevado balance de muertos y los daños en las provincias de Nangarhar, Kunar y Laghman.

En el distrito de Nurgal, una de las zonas más afectadas de la provincia de Kunar, los habitantes buscaban entre los escombros encontrar sobrevivientes.

“En cada casa, hubo al menos una persona muerta o herida”, dijo Gul Mohamad Rasuli, un habitante del pueblo montañoso de Wadir de 55 años, que resultó herido.

Niño pequeño recibe tratamiento médico después de resultar herido por el terremoto | Foto: AFP

Más de 1,2 millones de personas probablemente sintieron sacudidas fuertes o muy fuertes, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Mujer y niña heridas reciben tratamiento médico después del terrible temblor | Foto: AFP

“Las habitaciones y las paredes se derrumbaron sobre las mujeres y los niños, algunos murieron en el acto y otros fueron heridos”, declaró a AFP Zafar Khan Gojar, de 22 años, relatando una noche de terror.

“Nuestros vecinos perdieron seres queridos. Mi hermano se rompió una pierna y tuvo que ser trasladado en helicóptero”, añadió el hombre desde el hospital, donde vela por su hermano.

Victimas del terremoto son transportadas en helicóptero | Foto: AFP

Mohammed Jawad, de 20 años, dijo que salió corriendo de su casa cuando sintió el temblor. “Esta se derrumbó detrás de mí”, declaró, afirmando que de los diez miembros de su familia, uno murió y casi todos los demás resultaron heridos.

Cerca del epicentro, en la provincia de Kunar, el balance provisional es de 800 muertos, anunció el portavoz del gobierno, Zabihulá Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.

Las autoridades y la ONU movilizan esfuerzos para el rescate y el ministerio de Defensa informó que se han llevado a cabo 40 vuelos. En la provincia de Nangarhar se registraron 12 muertos y 255 heridos, y en Laghman una decena de lesionados.

Los talibanes, que volvieron al poder en Afganistán en 2021, advirtieron que el balance de víctimas aumentará a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y dijeron que los daños son “muy importantes” en Kunar.