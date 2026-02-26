Mundo

Pakistán declara “guerra abierta” a Afganistán y bombardea Kabul tras meses de ataques mutuos; crece la tensión entre dos países

Luego de varios ataques y bombardeos, Pakistán consolida la guerra con su vecino.

Redacción Mundo
26 de febrero de 2026, 10:38 p. m.
Pakistán atacó por aire a Afganistán el 22 de febrero.
Pakistán atacó por aire a Afganistán el 22 de febrero. Foto: Anadolu via Getty Images

El gobierno pakistaní declaró este jueves, 26 de febrero, la “guerra abierta” a las autoridades talibanas de Afganistán y bombardeó grandes ciudades afganas, incluida la capital Kabul, tras meses de mortíferos ataques entre ambos países.

Las agresiones se reanudaron el pasado miércoles entre Pakistán, potencia nuclear, y su vecino gobernado por los talibanes, cuando fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas pakistaníes en “represalia” por bombardeos anteriores.

Pakistán y Afganistán, que durante mucho tiempo mantuvieron relaciones cordiales, se enfrentan esporádicamente desde que los talibanes tomaron el control de Kabul en 2021.

Islamabad acusa a las autoridades afganas de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que Afganistán niega.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, aseguró a primera hora el viernes, hora local, el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Poco antes, periodistas de la AFP en las ciudades claves de Kabul y Kandahar presenciaron fuertes explosiones y aviones sobrevolando la zona.

Los dos países vecinos se han enfrentado esporádicamente tras la toma de los talibanes en Afganistán, en el 2021. Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, aseguró que esos ataques contra Afganistán constituían una “respuesta adecuada” a los de su vecino.

Al mismo tiempo, un portavoz de las autoridades talibanes afganas, Zabihullah Mujahid, anunció en X que se reanudarán sus operaciones aéreas “a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes”, tras las del día anterior y la respuesta de Islamabad.

El ejército afgano había atacado el jueves instalaciones militares fronterizas en Pakistán en represalia, dice, por varios bombardeos mortales, lo que provocó una respuesta “inmediata y enérgica” de las fuerzas pakistaníes.

“Decenas de soldados pakistaníes han muerto”, “varios también han resultado heridos y otros han sido hechos prisioneros”, afirmó el vocero afgano Mujahid.

Dijo a la AFP que más de 15 puestos avanzados pakistaníes habían caído en dos horas. Esta información fue desmentida por un portavoz del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, según el cual “ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado”, mientras que se han infligido “graves pérdidas” a los afganos.

Estas “ofensivas a gran escala se lanzaron en represalia contra el enemigo”, acusó entonces Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno afgano.

El ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, precisó que se habían atacado “objetivos de la defensa talibán afgana” en Kabul y Kandahar, así como en la provincia de Paktia. El asalto de las fuerzas afganas se produjo tras los ataques aéreos pakistaníes del pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktika, a raíz de “recientes atentados suicidas” en Pakistán.

Según la misión de la ONU en Afganistán, estos bombardeos, los más importantes desde los enfrentamientos entre los dos Estados vecinos en octubre, causaron la muerte de al menos 13 civiles, mientras que el gobierno talibán afirmó que al menos 18 personas habían fallecido.

El martes también se registraron intercambios de disparos fronterizos, que no causaron víctimas.

Los ataques recientes han sido los más relevantes desde octubre del año pasado. Foto: Anadolu via Getty Images

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado considerablemente en los últimos meses, ya que los pasos fronterizos terrestres han permanecido cerrados en su mayoría desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos bandos, aunque los afganos que regresan a su país pueden cruzar la frontera. Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero estos esfuerzos no han logrado alcanzar un acuerdo duradero.

Arabia Saudita intervino este mes para facilitar la liberación de tres soldados pakistaníes capturados por los afganos en octubre.

Con información de AFP.

