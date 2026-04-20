Donald Trump confirma que su vicepresidente está de camino a Pakistán y advierte a Irán que “no juegue” con las negociaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se encuentra de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, prevista para los próximos días en Islamabad.

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El mandatario estadounidense advirtió a Teherán que “no juegue” con la iniciativa, después de que no haya aclarado si participará en la nueva ronda.

“Están en camino ahora. Estarán allí esta noche”, aseguró el dirigente estadounidense en una entrevista con el diario ‘The New York Post’, al tiempo que incidió en que “supone” que habrá nuevas conversaciones tras la primera ronda de contactos, mantenida el pasado 11 de abril en Islamabad con mediación paquistaní.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (centro), camina junto al jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán. Foto: AP

“Supongo que, a estas alturas, nadie está jugando juegos”, dijo Trump después de que Irán haya indicado que por ahora “no ha tomado una decisión” sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Washington, tras reiterar que “no es serio” en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones en el terreno.

Ante la nueva ronda de contactos, el mandatario estadounidense se ha mostrado abierto a participar de forma personal en las negociaciones, al asegurar que “no tiene ningún problema” en reunirse con dirigentes iraníes. “Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, pero no tengo ningún problema en reunirme con ellos”, afirmó.

Así las cosas, Trump recalcó que en el centro de las negociaciones previstas en Islamabad están las ambiciones nucleares de Irán, e incidió en que la línea roja de Washington para cualquier acuerdo es que el país asiático debe “deshacerse de sus armas nucleares”. “Es todo muy simple. No habrá arma nuclear”, señaló.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

El viaje de Vance a Pakistán se produce con miras a una segunda ronda de contactos que dé continuidad a las conversaciones maratonianas de hace diez días, cuando se superaron las 21 horas de reunión con la delegación iraní. A esta hora, la incertidumbre rodea la cita en Pakistán, si bien, según apuntan otros medios estadounidenses como la cadena Fox, el presidente estadounidense considera que se puede alcanzar un acuerdo en este segundo encuentro.

Los contactos directos no tienen precedentes desde la Revolución Islámica, pero no han logrado por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad.

En otras declaraciones, el presidente dijo a PBS News que si el alto el fuego termina sin un acuerdo de paz, “entonces empezarán a explotar muchas bombas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AP / Adobe stock

*Con información de Europa Press.