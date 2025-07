Habla persona cercana a El Costeño y cuenta lo que hizo tras atentado a Miguel Uribe Turbay; reveló quién lo habría entregado

En diálogo con el diario El Tiempo , el allegado a alias El Costeño confirmó que después del atentado prácticamente desapareció y, con el objetivo de que no lo ubicaran las autoridades, cortó comunicación con todo el mundo.

“ Elder silenció todas sus comunicaciones para que no lo localizaran. Dejó de llamar a la familia . Solo tenía línea directa con la niña que estaba con él al momento de la captura", señaló.

Esta persona, que habló por primera vez y de quien hasta el momento no se sabe su identidad, aseguró que ni ella ni su familia tienen algo que ver en el crimen contra el militante del Centro Democrático.

Por ello, para las autoridades no hay duda de que este hombre puede ayudar a conducirlos a los autores intelectuales del ataque en contra del precandidato presidencial.

“Fue un peón más, no es la cabeza, no fue el que dio la orden, no tiene afinidad política ni motivación alguna. Le gustaban las barberías y la música electrónica", dijo la persona cercana al hoy detenido.