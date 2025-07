La tremenda mentira que le dijo el Costeño al sicario minutos antes de atentar contra Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía la reveló

La tremenda mentira al sicario

“En el momento en que se encontraban en el carro le dice [el Costeño] al menor de edad [el sicario], que tranquilo, que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema porque él tiene contactada ya a la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera cuando salga. Cuando él desciende y se va [el sicario ], Katerine baja con el señor Elder del carro y el señor Elder le dice a Katerine [alias Gabriela], pues que realmente no, que eso no es cierto, que no tiene contactada a la Policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho”, relató la fiscal del caso en medio de la audiencia contra alias el Costeño.