Nación

Ideam alerta por lluvias y tormentas eléctricas: pronóstico del clima para este martes 11 de noviembre

La institución entregó el más reciente pronóstico en el que advierte las condiciones en las que estará el clima a lo largo de esta jornada.

Redacción Nación
11 de noviembre de 2025, 11:24 a. m.
En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.
Se espera que haya tormentas eléctricas en varias zonas del país. | Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades del país para este martes, 11 de noviembre.

De acuerdo con el reporte, para esta jornada se espera que haya predominio de cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Pacífica.

Ideam prevé lluvias para este puente festivo en Colombia
Se espera que haya fuertes lluvias a lo largo de esta jornada en el país. | Foto: Getty Images

En ese sentido, los mayores acumulados de precipitación, con lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en algunos casos, se estima que serán en Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Vichada, Arauca, Meta, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Vaupés y en las zonas del piedemonte llanero y amazónico.

Contexto: ¿Por qué hace tanto frío? Ideam revela el por qué de las temperaturas extremadamente bajas en Bogotá para esta época del año

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé que habrá cielo mayormente nublado a lo largo del día, panorama que estará acompañado de lluvias, especialmente hacia la isla de San Andrés.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam indicó que en horas de la mañana se estiman condiciones secas con cielo entre parcial a mayormente nublado.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Se espera que en la capital del país esté el cielo mayormente nublado. | Foto: Getty Images

Ya para la tarde, de acuerdo con el pronóstico, habrá precipitaciones ligeras en el norte y occidente de la capital del país, en los sectores de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Usaquén.

Finalmente, en la noche se prevé lloviznas y lluvias ligeras en el norte y centro de la ciudad, en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y Engativá.

Contexto: Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se prevé cielo nublado y lluvias de carácter intermitente a lo largo de la jornada. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se espera cielo nublado; no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante la mañana y tarde (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se esperan condiciones parcialmente nubladas durante la jornada. Se prevén lluvias en la jornada de la tarde y primeras horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Predominarán condiciones de tiempo seco con nubosidad variable a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas en la tarde. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se prevé cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. No se descartan lluvias en la tarde (T. máx.: 31 °C).

