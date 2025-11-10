Suscribirse

Antioquia

Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión

El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis y la Policía.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 3:08 a. m.
Fuerte accidente en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura de La Josefina, en San Luis, Antioquia.
Fuerte accidente en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura de La Josefina, en San Luis, Antioquia. | Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis.

Una persona muerta y por lo menos cuatro heridas deja el brutal choque entre un pequeño vehículo particular, un bus de la empresa Transoriente y un tractocamión en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del municipio de San Luis, Antioquia.

Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes en el sector conocido como La Josefina.

Nilson Weymarth Rosero, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis, le confirmó a SEMANA que por lo menos una persona murió.

“El balance parcial es de una persona fallecida, el conductor de un pequeño automotor, dos mujeres lesionadas, que eran quienes le acompañaban”, dijo.

Estas dos últimas personas, con heridas de consideración, fueron trasladadas de urgencia a centros médicos de la región.

Además, hay otras dos mujeres heridas, esperando ser extraídas de la zona, donde se presentó alta congestión vehicular por el accidente.

Noticia en desarrollo...

