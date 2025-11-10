Antioquia
Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión
El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis y la Policía.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Una persona muerta y por lo menos cuatro heridas deja el brutal choque entre un pequeño vehículo particular, un bus de la empresa Transoriente y un tractocamión en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del municipio de San Luis, Antioquia.
Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes en el sector conocido como La Josefina.
Nilson Weymarth Rosero, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis, le confirmó a SEMANA que por lo menos una persona murió.
“El balance parcial es de una persona fallecida, el conductor de un pequeño automotor, dos mujeres lesionadas, que eran quienes le acompañaban”, dijo.
Estas dos últimas personas, con heridas de consideración, fueron trasladadas de urgencia a centros médicos de la región.
Además, hay otras dos mujeres heridas, esperando ser extraídas de la zona, donde se presentó alta congestión vehicular por el accidente.
Noticia en desarrollo...