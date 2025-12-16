Nación

Ideam dice dónde habrá lluvias durante este martes, 16 de diciembre: conozca el último pronóstico del clima

La institución entregó el pronóstico sobre lo que se espera en esta jornada en las ciudades principales del país.

Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

16 de diciembre de 2025, 11:18 a. m.