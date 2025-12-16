Suscribirse

Nación

Ideam dice dónde habrá lluvias durante este martes, 16 de diciembre: conozca el último pronóstico del clima

La institución entregó el pronóstico sobre lo que se espera en esta jornada en las ciudades principales del país.

Redacción Nación
16 de diciembre de 2025, 11:18 a. m.
Lluvia
Imagen referencia de dos mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de la jornada de este martes, 16 de diciembre.

Para este día, se espera que haya precipitaciones dispersas sobre diferentes áreas de las regiones del Pacífico, Andina (centro y norte), Caribe (sur) y Amazonía (suroccidente). En contraste, en la Orinoquía habrá predominio de tiempo seco.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Imagen referencia de una sombrilla debajo de la lluvia.

De acuerdo con el reporte, los mayores acumulados de lluvia, que pueden estar acompañados de actividad eléctrica, se prevén en áreas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Antioquia y Bolívar.

De igual manera, se estima que se tendrán lloviznas intermitentes o de carácter ligero en sectores del Amazonas, Vaupés, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas y Norte de Santander.

El Ideam, además, indica que sobre el área insular se espera un día predominantemente seco, con escasa nubosidad asociada.

En la ciudad de Bogotá, según el pronóstico, está previsto que en la mañana haya condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Reportan inundaciones y encharcamientos en varias vías de la ciudad.
Inundaciones y encharcamientos en varias vías de la ciudad de Bogotá.

Ya en horas de la tarde se estima que se registren precipitaciones de carácter ligero en sectores de las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo y Chapinero. Además, la temperatura máxima que se espera es de 21 °C.

Finalmente, para la noche se esperan lluvias ligeras y lloviznas en el norte de la capital del país, mientras que en el resto del área se espera tiempo seco.

Conozca el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se espera un día predominantemente seco durante toda la jornada. No obstante, es posible un incremento de nubosidad con algunos chubascos en horas de la tarde (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se prevé condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados durante todo el día (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Posterior a una mañana despejada, se prevé un incremento en la nubosidad en horas de la tarde y noche que podría dejar lloviznas ligeras en la ciudad. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Se pronostica un día con tiempo seco y escasa nubosidad (T. máx.: 20 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé una jornada seca, con cielos entre ligera a parcialmente nublado (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se espera un día con nubosidad dispersa y probabilidad de lloviznas ligeras de forma intermitente (T. máx.: 30 °C).

