Bogotá
Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar
Hasta el momento no se reporta ningún herido y los bomberos lograron controlar las llamas.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
En horas de la noche de este lunes, 15 de diciembre, se registró un incendio en la zona de restaurantes del centro comercial San Rafael, ubicado en el norte de Bogotá. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de gravedad.
La emergencia fue reportada por ciudadanos a través de redes sociales, donde se difundieron videos que muestran una gran columna de humo saliendo desde la parte superior de los establecimientos de comida afectados.
El incendio habría comenzado en uno de los establecimientos, sin que se reporten heridos y obligando a evacuar a las personas que visitaban el centro comercial.
Centro comercial Hacienda San Rafael #Bogota pic.twitter.com/TyE1QsQ8oQ— MARIE (@DRAMARY07) December 16, 2025
En desarrollo...