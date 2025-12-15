Bogotá

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

Hasta el momento no se reporta ningún herido y los bomberos lograron controlar las llamas.

Danna Valeria Figueroa Rueda Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

16 de diciembre de 2025, 2:37 a. m.