Gestión del alcalde Carlos Fernando Galán logró 42 % de aprobación entre los periodistas de Bogotá, según el sondeo de Manuel Salazar

La más reciente edición del sondeo ‘Los Mejores’, hecho con periodistas de Bogotá, y elaborado por el periodista Manuel ‘Manolito’ Salazar, deja una radiografía clara sobre cómo es percibida la gestión del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, por parte de un grupo calificado de 50 periodistas de radio, prensa, televisión y medios digitales de la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El balance es moderado. Galán obtuvo una calificación promedio de 3,32 sobre 5, con una aprobación del 42 %, medida a partir de los votos otorgados por los encuestados.

Según los resultados, la mayoría de los periodistas calificó al mandatario con un 3,0, opción elegida por 23 participantes, mientras que 19 le otorgaron un 4 y apenas dos le dieron la máxima nota.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

En contraste, seis encuestados lo evaluaron con calificaciones entre 1 y 2, lo que evidencia que, aunque no enfrenta un rechazo mayoritario, su gestión aún no logra consolidar un respaldo amplio entre la opinión especializada.

El sondeo también permite entender por qué la evaluación del alcalde se mantiene en un terreno intermedio. Para los periodistas consultados, la inseguridad continúa siendo el principal factor de angustia en la ciudad.

Alcalde Carlos Fernando Galán en la llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena | Foto: Guillermo Torres / Semana

El 71,4 % señaló el miedo al atraco violento, la extorsión a comerciantes y el sicariato como el problema más grave que enfrentan hoy los bogotanos.

Esta percepción se convierte en un desafío directo para la administración distrital, que ha insistido en el fortalecimiento del control territorial y la coordinación con la Policía Metropolitana.

Llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena | Foto: Guillermo Torres / Semana

En segundo lugar aparece la movilidad, con un 20,4 %, asociada a tiempos de desplazamiento “invivibles”, obras inconclusas y afectaciones recurrentes en TransMilenio, un tema que sigue impactando la evaluación general del gobierno local.

Pese a estas preocupaciones, el sondeo muestra señales de respaldo a áreas clave de la administración. La Jefatura de Prensa de la Alcaldía Mayor fue reconocida como la mejor oficina de comunicaciones del Distrito, con 13 votos, superando a entidades como TransMilenio y el IDU, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Concejo y los entes de control sin mucho apoyo

Los concejales de Bogotá y el cabildo tampoco pasaron desapercibidos y fueron calificados con severidad. En la medición individual, el concejal Daniel Felipe Briceño se ubicó como el mejor evaluado, con una amplia ventaja frente al resto del cabildo, al sumar 68 puntos en el sistema de podio ponderado.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, cuestionó que la empresa esté “contratando sin control”. | Foto: NICOLÁS LINARES

Muy por detrás quedaron Rolando González (29 puntos) y Juan David Quintero (23 puntos), lo que evidencia una concentración del reconocimiento en figuras específicas más que en una valoración homogénea del cuerpo colegiado.

Esa lectura se refuerza en la calificación general del Concejo, que obtuvo un promedio de 2,94 sobre 5, con una mayoría de respuestas concentradas en la nota 3. De acuerdo con ese resultado, el cabildo distrital no logra consolidar una evaluación positiva como institución en su conjunto.

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá inició la discusión y aprobación del cupo de endeudamiento | Foto: Secretaría de Hacienda

En cuanto al gabinete distrital, el mejor funcionario del año fue Orlando Molano, director del IDU, con 51 puntos; seguido por Lucía Bastidas, defensora del Espacio Público; y María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Los órganos de control registran una evaluación dispar. La Personería de Bogotá obtuvo la mejor calificación, con un promedio de 3,32, lo que sugiere una percepción favorable de su rol en la defensa de los derechos ciudadanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano. | Foto: IDU