Aunque en medio de las aguas turbias van poco a poco saliendo las claridades, las discrepancias que surgieron entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por el anuncio de cobro de pico y placa a vehículos foráneos que circulan en la capital, pero que pagan su impuesto de vehículo en su ciudad de origen, reunirá este miércoles 3 de diciembre a los dos mandatarios.

El gobernador ha reiterado que no comparte las medidas restrictivas de movilidad mencionadas por Galán, este último, basado en que en la capital del país ruedan vehículos que se matricularon en otras plazas y el impuesto es para financiar obras que sirven a la movilidad.

Durante el Congreso de Infraestructura de la CCI que se realizó en Cartagena, SEMANA preguntó al alcalde en dónde estaban las diferencias entre lo que estima Rey y las cuentas de Bogotá.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El mandatario de Cundinamarca ha argumentado que la disminución del recaudo por impuesto de vehículos en Bogotá, en realidad es consecuencia de medidas agresivas implementadas, las cuales, desincentivaron la matrícula de carros en esta ciudad.

Por su parte, en la respuesta de Galán a este medio, se evidencia una voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, pues el fin último es financiar obras para la ciudadanía.

Así, de cara a la reunión que se realizará este miércoles, la carta de Galán será la de “trabajar en llave con la gobernación y con los municipios. Bogotá es la capital y queremos ser la ciudad convocante y que construye colectivamente”, manifestó.

Semáforos se financian con el recaudo del impuesto de vehículos. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, enfatizó en que el problema de la movilidad lo sufren los bogotanos y los cundinamarqueses, teniendo en cuenta que las entradas y salidas a la capital se volvieron insuficientes. De ahí la necesidad de que se disponga de un recaudo, como lo indica la ley: “el espíritu de la norma es que el impuesto de vehículo debería pagarse donde se reside, porque es donde más se utilizan eventualmente los bienes que provee la ciudad”.

Galán aclaró también, de manera contundente, que las medidas no son para quien visita o entra de manera frecuente a la ciudad, pero vive en otro sitio. “Lo que queremos es que, quien vive en Bogotá, tenga su carro matriculado acá, pues eso fomenta las inversiones para el beneficio de los usuarios de las vías”.

Entradas y salidas de Bogotá quedaron insuficientes, ante tanto carro. | Foto: Captura video de redes sociales

Galán insistió en que está abierto al diálogo “para buscar fórmulas de corresponsabilidad y equidad”.

En relación con la discrepancia que tiene con el gobernador, en relación con las cuentas de matrículas y recaudo, dijo que Rey está comparando dos cifras que no son equiparables. Se refiere al recaudo de 12 meses de 2024 con 9 meses del 2025, que sería lo que le dio los datos que ha divulgado el mandatario departamental.