Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 26 de diciembre: habrá lluvias y cielo nublado en estas zonas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima durante esta jornada del viernes 26 de diciembre.

A lo largo de la mañana, se espera que persistan las condiciones de tiempo seco y cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, aunque se pueden registrar precipitaciones significativas en las regiones Andina, Amazonía y Pacífica.

Asimismo, se prevén lluvias más moderadas en la zona del piedemonte llanero. Por regiones, los principales departamentos en los que habrá precipitaciones son:

Se espera que la lluvia haga presencia en varias zonas del país. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Raúl Palacios / El País)

Región Caribe: se espera que el agua haga presencia en Córdoba, Magdalena y en la zona marítima del Golfo de Urabá.

Región Pacífica: habrá lluvias en Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Región Andina: habrá lluvias en los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá y Norte de Santander.

Región Orinoquía: se tendrán lluvias en Vichada, Guainía y al occidente de Meta y Arauca, así como en el piedemonte llanero.

Región Amazonía: el agua estará en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y parte del piedemonte amazónico.

Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias entre ligeras y moderadas.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, en la mañana están previstas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Se espera que haya mucha nubosidad en la capital del país a lo largo del día. Foto: Getty Images

Ya en la tarde, según el informe, se pronostican lloviznas en sectores del oriente, sur y centro de la capital, específicamente en las localidades de Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal y Puente Aranda.

Finalmente, para la noche se prevé que predomine el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas en el oriente de la ciudad.

