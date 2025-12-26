Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 26 de diciembre: habrá lluvias y cielo nublado en estas zonas

Conozca cómo estará el clima a lo largo de la jornada y prepare su agenda de acuerdo al reporte del Ideam.

26 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima durante esta jornada del viernes 26 de diciembre.

A lo largo de la mañana, se espera que persistan las condiciones de tiempo seco y cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, aunque se pueden registrar precipitaciones significativas en las regiones Andina, Amazonía y Pacífica.

Asimismo, se prevén lluvias más moderadas en la zona del piedemonte llanero. Por regiones, los principales departamentos en los que habrá precipitaciones son:

  • Región Caribe: se espera que el agua haga presencia en Córdoba, Magdalena y en la zona marítima del Golfo de Urabá.
  • Región Pacífica: habrá lluvias en Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
  • Región Andina: habrá lluvias en los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá y Norte de Santander.
  • Región Orinoquía: se tendrán lluvias en Vichada, Guainía y al occidente de Meta y Arauca, así como en el piedemonte llanero.
  • Región Amazonía: el agua estará en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y parte del piedemonte amazónico.
Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias entre ligeras y moderadas.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, en la mañana están previstas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Ya en la tarde, según el informe, se pronostican lloviznas en sectores del oriente, sur y centro de la capital, específicamente en las localidades de Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal y Puente Aranda.

Finalmente, para la noche se prevé que predomine el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas en el oriente de la ciudad.

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: durante el día de hoy se prevé predominio de tiempo seco, con cielo ligeramente despejado. (T. máx.: 34 °C).
  • Cartagena: se esperan condiciones secas, con cielo ligeramente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias y lloviznas en la mañana y durante la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: predominará cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones secas en la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado; podrían registrarse lloviznas o lluvias ocasionales en distintas horas del día. (T. máx.: 26 °C).
  • Cali: se prevé cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día (T. máx.: 28 °C).

