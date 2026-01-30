Ideam informa cómo estará el clima en Colombia este viernes, 30 de enero: posibles lluvias en el último día del mes de enero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en el país durante este viernes, 30 de enero.
Se espera que hayan condiciones nubosas para las regiones de la Amazonia, Andina, Pacífica, Orinoquia y Caribe.
Las lluvias fuertes se registrarán especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cauca, Nariño, Huila, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Vichada y Meta.
Por otro lado, las lluvias de menor intensidad se darán en Casanare, Arauca, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena.
En el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia se espera que haya un cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante. No obstante, no se descartan algunas lluvias en el área marítima.
Para la ciudad de Bogotá, el Ideam pronostica que en la mañana se tengan lluvias ligeras en el sur y oriente, mientras que en el resto de la capital se prevén condiciones secas con cielo mayormente nublado.
Ya en la tarde se estiman lluvias en sectores del oriente y sur de la ciudad, específicamente en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada es de 19°C.
Finalmente, para la noche son previstas lluvias ligeras en algunos sectores de la capital del país.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
- Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén lluvias de mayor intensidad con cielo nublado. Probable actividad eléctrica dispersa (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: Se espera cielo mayormente nublado gran parte del día con posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C).
- Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Para la tarde y noche se prevén probables lluvias ligeras (T. máx.: 29 °C).
- Cali: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad con probables tormentas eléctricas sectorizadas, principalmente, en horas de la noche (T. máx.: 27 °C).