Restablecen sistema de iluminación de la pista del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y volverá a reanudar operaciones nocturnas

Este jueves, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) anunció que fue reparada la falla que se había presentado en el sistema de iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga.

Con esto, se restablecieron las operaciones nocturnas en la terminal aérea.

“La Aeronáutica Civil informa que fue restablecido el sistema de iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro, lo que permite reanudar las operaciones nocturnas en la terminal aérea de Bucaramanga”, dijo por medio de un comunicado.

Aeropuerto de Bucaramanga. Foto: Guillermo Torres

Sin embargo, los funcionarios aún trabajan en habilitar la calle de rodaje B, que permanece totalmente deshabilitada.

“La falla presentada fue solucionada de manera satisfactoria; sin embargo, la calle de rodaje B permanece temporalmente deshabilitada, sin que esto afecte la seguridad operacional”, añadió la Aerocivil.

Según la Aerocivil, para lograr el restablecimiento del servicio fue necesario el trabajo de “equipos técnicos, siguiendo los protocolos establecidos, garantizando condiciones para una operación aérea segura”.

La entidad invitó a los usuarios a mantener comunicación con las aerolíneas para conocer itinerarios actualizados y a consultar los canales oficiales para más información.

Esta falla llamó la atención de los usuarios, pues se presentó horas después del trágico accidente del avión de Satena, en el departamento de Norte de Santander.

Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

Aunque no tenía relación con esos hechos, llevó a varias personas a preguntarse qué está pasando con la aviación en el país.

Ese siniestro cobró las vidas de 15 personas. Este es el listado:

Capitán Daniel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Natalia Cristina Acosta Salcedo, abogada de la Universidad Santo Tomás, parte del equipo de trabajo del congresista Diógenes Quintero Amaya.

Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por una curul de paz.

Dr. Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, médico neurocirujano del Hospital Emiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander.

María del Carmen Díaz Rodríguez, esposa del Dr. Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón.

María Tocoroma Álvarez Barbosa, comerciante del municipio Río de Oro.

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña.

María Alejandra Sánchez Criado, esposa del exconcejal Juan David Pacheco.

Karen Liliana Perales Vera, psicóloga oriunda de Arauca, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

María Alejandra Avendaño Rincón, abogada, oriunda de Valledupar, pero residente en Ocaña.

Carlos Alberto Salcedo Salazar, candidato a la Cámara de Representantes por la curul de paz.

Anirley Julio Osorio

Ana Yisel Quintero

Jineth Rincón.