Increíble: Cristiano Ronaldo sale en la libreta militar de un joven colombiano, ¿qué pasó?

Las redes sociales se han convertido en una gran ventana para visibilizar diversas situaciones; por medio de ellas se han conocido y formado historias de amor, de infidelidades, de hallazgos insólitos en alimentos, en fin, todo tipo de situaciones.

Recientemente, en Twitter se conoció algo que parece inverosímil, debido a que involucra a una Institución y un documento que ellos deben expedir: la libreta militar, pero esta vez con el diferencial de que está con una fotografía del ídolo del fútbol Cristiano Ronaldo (CR7).

Esto lo dio a conocer David Godoy, un joven que, según afirmó, en pro de aprovechar el descuento que estaba entregando la Institución en diciembre del 2022.

La libreta es obligatoria para hombres - Foto: Suministrada Ejército.

Algo similar a una nueva medida que se tomó este 2023, cuando el beneficio consiste en otorgar un descuento a la cuota de compensación militar de un 60 % y un descuento del 90 % de las multas o sanciones que les hayan impuesto a los infractores antes del viernes 17 de marzo.

El joven manifestó que llevó los documentos requeridos de manera presencial a Funza, porque allí tenía todos sus documentos radicados, pero expresó que ya no vive allí, por lo que desplazarse hasta ese punto de Cundinamarca le implicaba no solamente dinero, sino tiempo.

Desde ahora se podrá descargar el certificado en la Carpeta Ciudadana Digital - Foto: Archivo / Getty Images

Sin embargo, David hizo todas las diligencias para poder obtener el descuento y resolver su situación militar, que es indispensable para los varones en Colombia. Allí, después de revisar, presuntamente, los documentos, le dijeron que efectivamente todo estaba en orden y él se fue.

Días después lo llamaron y le indicaron que algunos documentos estaban mal, por lo que debía acercarse nuevamente al Distrito Militar donde había iniciado el procedimiento para resolver su situación militar.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

David en su relato enfatiza en que afortunadamente él labora en la noche y pudo desplazarse al Distrito para solucionar el inconveniente con los papeles y de esta manera continuar su trámite. Pero al recibir la noticia de que ya la tenía finalmente, y se la habían expedido, fue a su casa a revisarla (porque es digital, si se desea física tiene un costo adicional) y se llevó una desagradable sorpresa.

Como si se tratara de una broma, en donde va la imagen de la persona dueña del documento, aparece una imagen del astro del fútbol Cristiano Ronaldo. Por lo anterior, el joven puso su queja en las redes sociales, ya que en ello había invertido tiempo, plata y esfuerzo.

Para los que no me creen. 😵‍💫 pic.twitter.com/Pxo42m9Bor — David Godoy (@DaveGovi) March 15, 2023

Godoy entonces, se comunicó con el Distrito que había efectuado el trámite, pero no obtuvo una respuesta concreta, posterior a que su caso fuese conocido en la web y se reprodujera al menos 30 mil veces, desde la cuenta de Reclutamiento, se comunicó con él “el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”.

La foto debe cargarla cada persona 123RF

Al parecer, desde la Institución se cree que fue error del joven y no de los encargados. Incluso, mediante un comunicado a la opinión pública, afirmó: “En atención a la información publicada por el ciudadano (David Felipe Godoy Vidal) en redes sociales, se llevó a cabo la verificación del trámite efectuado en el sistema, donde registra que el 5 de febrero del 2016 a través del usuario y contraseña asignado, se hizo el cargue de diferentes fotografías, un total de siete (7), que no corresponden a las del ciudadano”.

🛑 Frente a la información que circuló en redes sociales, relacionada con una Tarjeta Militar digital, @RECLUTAMIENTOCO se permite comunicar a la opinión pública que: pic.twitter.com/cwykqDsRmG — Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional (@RECLUTAMIENTOCO) March 16, 2023

Además, en el documento destacan que “la Tarjeta Militar digital es un trámite gratuito que se realiza de forma compartida entre el ciudadano y la autoridad de reclutamiento. La información de datos personales se extrae del sistema de información, pero es el ciudadano quien maneja un usuario y contraseña, para que de forma autónoma adjunte su fotografía previas características señaladas en el instructivo de inscripción que aparece en www.libretamilitar.mil.co”.

También destacó: ”Internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la Tarjeta Militar, que coadyuve a identificar plenamente, si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad penal previa valoración de la autoridad competente, puesto que estas imágenes se consideran información biométrica; a su vez, un Dato Sensible tal y como se puede constatar en la definición legal en el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012″.