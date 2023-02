Video | Niño pesca sapos para comer en Medellín, ¿por qué? Esta es la historia

En las redes sociales suele verse todo tipo de contenidos, bien sea en imágenes o videos. Esto incluye situaciones de diversos tipos, desde bromas, pasando por reacciones ante noticias de temas serios de parejas, padres, familias, estudiantes y profesionales, hasta historias increíbles, tanto positivas como otras más complejas.

Es así como recientemente se hizo viral un video en el que se retrata lo que parece ser una conmovedora historia de un niño que pesca anfibios, con lo que él mismo fabricó y denominó: “Una caña de pescar sapos” en una quebrada de Antioquia.

“Me toca cogerlos porque no tengo nada que comer, yo vivo casi solo. No conozco a mi papá y mi mamá mantiene en la calle, es drogadicta y cuando viene llegan muchos hombres a la casa”, manifestó el pequeño cuya edad oscila entre los 9 y los 11 años, aparentemente.

El niño asegura tener siete sapos en una caneca de pintura, pero dice que “lo malo es que se me perdió uno y estoy intentando recuperarlo”. El menor inicialmente expresó que vive solo, “mantengo solo, estoy con Dios, Él es el que me acompaña”.

Niño que pesca sapos para comer en Medellín Foto: TikTok @juanrvlogs - Foto: Foto: TikTok @juanrvlogs

El niño asegura que vive bastante lejos de ese punto en donde se lo encontró el creador de contenido, llamado Juan Rodríguez, que fue quien subió el video a TikTok y quien creyó que el niño buscaba oro en el lugar, pero luego de saber de los sapos, creyó que vendía a dichos animales.

Niño que pesca sapos para comer en Medellín Foto: TikTok @juanrvlogs - Foto: Foto: TikTok @juanrvlogs

Posteriormente, el niño lleva al influencer a su casa y allí se logran evidenciar las condiciones de necesidad en las que el niño, al parecer, vive con su madre. Luego de eso, Juan le pregunta al menor cómo prepara dichos sapos y él le empieza a describir la manera en la que lo hace.

Niño que pesca sapos para comer en Medellín Foto: TikTok @juanrvlogs - Foto: Foto: TikTok @juanrvlogs

“Uno le corta la cabeza, lo abre, le saca lo de adentro, le quita el cuerito -que es lo más importante- porque ese cuerito tiene una infección, tiene garrapaticas y después lo lavamos (que quede bien lavadito por dentro, montamos un sartén, lo prendemos y dejamos que se frite). Y de resto lo cortamos a la mitad, le quitamos los huesitos de las costillas (que él tiene una cosa ahí mala, uno se lo quita) y ya”, manifestó el menor -que anda sin zapatos-.

Posterior a ello, el creador de contenido, que logró más de 1 millón y medio de visualizaciones en la red social, le entregó al niño un apoyo económico, según dejó ver al final del video que fura poco más de 7 minutos.

“Tu historia me parece muy conmovedora, la verdad. Desde que me contaste que tu mamá no responde bien por vos y tengas que buscar sapos para tener que alimentarte, la verdad me parece una historia muy conmovedora, muy triste, yo por acá tengo algo que quisiera darle”, afirmó Juan.

Del mismo modo, en medio del video, aseguró que había niños que no tenían necesidad y que no valoraban lo que tenían en casa, pues es común entre las personas escuchar la queja por diversas situaciones, en lugar de la gratitud. Además, aseguró que se contactaría con personal encargado de Infancia y Adolescencia, que son quienes atienden los casos que tienen que ver con los menores de edad, bien sea maltrato, abusos, explotación sexual o laboral, ausencia en los colegios, entre otros.