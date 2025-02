“La empresa Microsoft certifica claramente (que) está indagando que se trata de un hackeo sofisticado. A la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina, no solamente los míos, señoría, sino que estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda la información sensible, garantizada constitucionalmente. Tiene temas como contabilidad, temas absolutamente protegidos”, dijo el abogado.