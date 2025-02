Álvaro Uribe desde Cúcuta: “Esta acción ha sido realizada por uno de los grupos terroristas protegidos por la tiranía de Nicolás Maduro”

“Esta acción ha sido realizada por uno de los grupos terroristas protegidos por la tiranía de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Esa tiranía que ha expulsado del país a ocho millones de personas, esa tiranía contemplada y mimada por la comunidad internacional que no ha sido capaz de ponerle el tatequieto”, dijo.

“Necesitamos la cooperación de Estados Unidos y la cooperación de Israel. Respetamos a los ciudadanos palestinos, pero eso no es óbice para recuperar la amistad con Israel que tanto necesitamos”, agregó.

El exmandatario aseguró que “sin autoridad, no hay paz” y que al país no pueden seguir engañándolo equiparando la autoridad al paramilitarismo. “Este país tiene que derrotar el narcotráfico. Dejaron volver al Catatumbo en un imperio de drogas... Este país necesita para bien de todos, de los que comparten nuestras ideas y los que no, barrer de las calles, de las ciudades y de sus pueblos, la droga”.