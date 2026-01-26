Nación

Juan de Bedout dijo el motivo por el que terminó con Zulma Guzmán, quien habría envenenado a su hija: contó todo a la Fiscalía

El hombre relató a las autoridades varios detalles de la relación que tuvo con la también empresaria.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
26 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Juan de Bedout y Zulma Guzmán.
Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Mientras que se espera que avance el proceso para la extradición de Zulma Guzmán, las autoridades continúan adelantando las investigaciones por el caso de las dos menores que murieron tras consumir talio que estaba oculto en unas frambuesas.

En las últimas horas, se dio un paso muy importante: se escuchó el testimonio de Juan de Bedout, papá de una de las niñas y quien sostuvo una relación con la mencionada mujer, quien es señalada de estar detrás de todo.

.
Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Noticias Caracol/La República

El hombre habló con la Fiscalía General de la Nación y entregó detalles de cómo era su relación con Guzmán y hasta confesó el motivo por el que no siguió con ella.

De acuerdo con el testimonio, revelado por Noticias Caracol, De Bedout indicó que, si bien se conocía con Guzmán desde la universidad, los primeros acercamientos entre los dos se dieron en 2015, año en el que iniciaron una relación, pese a que él estaba casado.

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 27 de enero; evite multas

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

Nación

Exabogado de Petro demandó decisión del Gobierno que beneficia al Clan del Golfo. ¿Qué pasó?

Bogotá

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Cali

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

Nación

Se fuga alias Richard, capturado por la motobomba en La Plata, Huila, junto a otros 6 presos

Cartagena

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Confidenciales

“Un poco loca o fuera del molde”: así describió Juan de Bedout a Zulma Guzmán en diligencia ante la Fiscalía

Nación

“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

Nación

Fiscalía escuchará en interrogatorio a Zenaida Pava, mujer señalada de entregar a domiciliario frambuesas envenenadas

“Un poco loca o fuera del molde”: así describió Juan de Bedout a Zulma Guzmán en diligencia ante la Fiscalía

Esto duró, según él, apenas entre tres y seis meses, y sostuvo que fue un verdadero “error” haberse metido con la también empresaria. Tras un tiempo, finalmente el hombre tomó la decisión de dar por terminado todo, pero esto no convenció a Zulma.

Al parecer y según el relato que le hizo a la Fiscalía, ella lo siguió buscando y le propuso que continuaran con los encuentros ocasionales.

ZULMA GUZMAN
Zulma Guzmán, mujer señalada de matar a dos niñas con talio. Foto: Alejandro Acosta

Un dato importante es el motivo por el que el economista le puso fin a todo. Según dijo, buscaba proteger a su familia y se había arrepentido de la infidelidad que le estaba cometiendo a su esposa.

Pese a que el sujeto le pidió en reiteradas oportunidades a la mujer que se alejara, ella hizo caso omiso y se habría obsesionado con él. Tras la muerte de la esposa de Juan de Bedout, Guzmán lo volvió a buscar y le mandó regalos como libros de autoayuda.

"Yo le decía que me dejara en paz, que ya no más. (...) Ella no mostró rabia, estaba un poco resignada, me imagino que algo triste, pero algo normal", indicó.

“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

En una oportunidad, incluso, Guzmán vio al hombre con su nueva novia en un restaurante de Bogotá. Allí, al parecer, reaccionó con desdén ante la situación y poco después le envió un mensaje: “En serio. Cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil“.

Otro aspecto importante de la declaración es que Juan de Bedout describió a la mujer como alguien de “carácter muy fuerte” y hasta dijo que estaba un “poco loca”.

Estas palabras serán clave dentro del proceso que se está llevando a cabo en contra de la empresaria, quien permanece detenida en Inglaterra mientras que se surten los trámites para lograr su extradición y que vuelva a Colombia para responder por la muerte de las dos niñas.

Más de Nación

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 27 de enero; evite multas

Así funcionará la medida del pico y placa este viernes.

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

En un video, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mostraron su apoyo al paro nacional.

Exabogado de Petro demandó decisión del Gobierno que beneficia al Clan del Golfo. ¿Qué pasó?

Los capturados de la banda Los Satanás.

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.

Se fuga alias Richard, capturado por la motobomba en La Plata, Huila, junto a otros 6 presos

Salvo Basile (Q.E.P.D.) y el alcade de Cartagena, Dumek Turbay.

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Juan de Bedout y Zulma Guzmán.

Juan de Bedout dijo el motivo por el que terminó con Zulma Guzmán, quien habría envenenado a su hija: contó todo a la Fiscalía

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Caso Uribe: víctimas recusaron al magistrado ponente del proceso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas