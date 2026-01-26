Juan de Bedout dijo el motivo por el que terminó con Zulma Guzmán, quien habría envenenado a su hija: contó todo a la Fiscalía

Mientras que se espera que avance el proceso para la extradición de Zulma Guzmán, las autoridades continúan adelantando las investigaciones por el caso de las dos menores que murieron tras consumir talio que estaba oculto en unas frambuesas.

En las últimas horas, se dio un paso muy importante: se escuchó el testimonio de Juan de Bedout, papá de una de las niñas y quien sostuvo una relación con la mencionada mujer, quien es señalada de estar detrás de todo.

Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Noticias Caracol/La República

El hombre habló con la Fiscalía General de la Nación y entregó detalles de cómo era su relación con Guzmán y hasta confesó el motivo por el que no siguió con ella.

De acuerdo con el testimonio, revelado por Noticias Caracol, De Bedout indicó que, si bien se conocía con Guzmán desde la universidad, los primeros acercamientos entre los dos se dieron en 2015, año en el que iniciaron una relación, pese a que él estaba casado.

“Un poco loca o fuera del molde”: así describió Juan de Bedout a Zulma Guzmán en diligencia ante la Fiscalía

Esto duró, según él, apenas entre tres y seis meses, y sostuvo que fue un verdadero “error” haberse metido con la también empresaria. Tras un tiempo, finalmente el hombre tomó la decisión de dar por terminado todo, pero esto no convenció a Zulma.

Al parecer y según el relato que le hizo a la Fiscalía, ella lo siguió buscando y le propuso que continuaran con los encuentros ocasionales.

Zulma Guzmán, mujer señalada de matar a dos niñas con talio. Foto: Alejandro Acosta

Un dato importante es el motivo por el que el economista le puso fin a todo. Según dijo, buscaba proteger a su familia y se había arrepentido de la infidelidad que le estaba cometiendo a su esposa.

Pese a que el sujeto le pidió en reiteradas oportunidades a la mujer que se alejara, ella hizo caso omiso y se habría obsesionado con él. Tras la muerte de la esposa de Juan de Bedout, Guzmán lo volvió a buscar y le mandó regalos como libros de autoayuda.

"Yo le decía que me dejara en paz, que ya no más. (...) Ella no mostró rabia, estaba un poco resignada, me imagino que algo triste, pero algo normal", indicó.

“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

En una oportunidad, incluso, Guzmán vio al hombre con su nueva novia en un restaurante de Bogotá. Allí, al parecer, reaccionó con desdén ante la situación y poco después le envió un mensaje: “En serio. Cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil“.

Otro aspecto importante de la declaración es que Juan de Bedout describió a la mujer como alguien de “carácter muy fuerte” y hasta dijo que estaba un “poco loca”.

Estas palabras serán clave dentro del proceso que se está llevando a cabo en contra de la empresaria, quien permanece detenida en Inglaterra mientras que se surten los trámites para lograr su extradición y que vuelva a Colombia para responder por la muerte de las dos niñas.