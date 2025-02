Juan Guillermo Monsalve, testigo en Caso Uribe, confirmó que no fue golpeado por la guardia del Inpec: “Encontré mis medicamentos”

En ningún momento trabajadores del @INPEC_Colombia intimidaron al PPL Monsalve fue un procedimiento amparado en la ley, no influiremos en ningún proceso judicial, no se debe politizar ni lapidar una institución de la cual dependen 17.000 familias @UtpcolombiaOrg @petrogustavo pic.twitter.com/zs9DRo2eaK

El hecho— que podría ser un asunto de rutina en una cárcel, no en un hotel— fue asumido por algunas partes en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, como un “atentado”, un supuesto ataque al testigo, quien entregaría una declaración a la justicia .

El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que se trató de un ataque directo al testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe y que al operativo no se le puede calificar de otra forma que no sea una intimidación. La advertencia o denuncia la hizo a través de sus redes sociales, pero ahora, el mismo Juan Guillermo Monsalve lo desmiente.

“El día de hoy hubo un operativo como a las 8:30 a. m. Escucho que golpean la puerta y, al momento que voy a abrir, la empujaron reventando la chapa y me pega en la mano. El cabo Peña, a los 5 minutos ingresa el resto de funcionarios y hacen el operativo, como revolcaron la habitación, yo no encontraba los medicamentos que me tengo que tomar a las 9:00 a. m., pero al arreglar la habitación, los encontré”, dijo Monsalve.