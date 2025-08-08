Este viernes, 8 de agosto, el Consejo Superior de la Judicatura notificó la creación de magistrados adjuntos para que asuman el conocimiento de los casos que se encuentran en los despachos de los de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que estudiarán el recurso de la apelación contra el fallo que condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.