Judicial
Judicatura toma trascendental decisión para los tres magistrados que estudiarán la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Esto ocurrió después de que se ordenara suspender el reparto de tutelas para los tres magistrados que deberán emitir el fallo de segunda instancia.
Este viernes, 8 de agosto, el Consejo Superior de la Judicatura notificó la creación de magistrados adjuntos para que asuman el conocimiento de los casos que se encuentran en los despachos de los de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que estudiarán el recurso de la apelación contra el fallo que condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En la determinación se anuncian “medidas transitorias” frente a estos despachos judiciales, con el fin de evitar la congestión judicial y que se emitan, según la ley, las respectivas decisiones de fondo.
Esta es la resolución completa
En desarrollo...