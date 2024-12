De acuerdo con Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la Unipa, esta violencia no es nueva, sino que se ha exacerbado en los últimos meses por “la llegada de gente y grupos armados de afuera que no solucionan los problemas con palabras y consejos sino con muertes”. Afirma que la dramática situación que viven no solo se debe a la disputa entre grupos armados irregulares por las rutas del narcotráfico y negocios como la explotación de madera, sino por el abandono estatal. “Aquí no existe una vía de acceso fácil, no hay energía, no hay internet, la salud es pésima y pese a que hemos ganado autos y sentencias para mejorar nuestra situación, el Gobierno no hace nada. El abandono nos vuelve presa de la violencia”, dice.

Los awás, que quiere decir ‘hijos de la montaña’, habitan los departamentos de Putumayo (Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón) y Nariño (Santacruz de Guachaves, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales). La mayor población se halla en Ricaurte, donde los grupos armados operan desde 1990, cuando llegó una disidencia del EPL llamada los Fideles. De ahí en adelante, los awás han tenido que vivir entre los cultivos de coca y los grupos armados ilegales.