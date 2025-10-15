NACIÓN
Le recordaron a Petro que no crió a su hijo Nicolás y el presidente respondió con el verdadero motivo: “De milagro estoy vivo”
El presidente Gustavo Petro fue tajante con su respuesta en la red social X.
El pasado lunes, 13 de octubre, el presidente Gustavo Petro intentó dar ‘clases de paternidad’ a través de la red social X, a pesar de que él, años atrás, dijo en medio de una entrevista que no crió a su hijo Nicolás Petro, quien hoy está inmerso en un delicado proceso judicial.
“Él se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”, dijo puntualmente el presidente Petro en medio de una entrevista en 2023, en momentos en que la Fiscalía General de la Nación daba apertura a una investigación contra su hijo Nicolás Petro Burgos.
Ahora, más exactamente el pasado lunes, el presidente Petro se fue de frente contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, togado que está inmerso en una polémica por un hijo no reconocido que lo podría dejar inhabilitado para liderar la Corte Constitucional.
“Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo, le negará los derechos a todos los colombianos”, escribió el presidente Petro en X, el lunes 13 de octubre.
Tras la anterior publicación del mandatario, una internauta no guardó silencio y le recordó al jefe de Estado el “No lo crié” sobre Nicolás Petro.
“Atentamente: el que dijo que no crió a su hijo”, le dijo al presidente Petro la usuaria en X, Catalina Suárez.
Al día siguiente, más exactamente el martes 14 de octubre, el presidente Petro le respondió a la internauta. El jefe de Estado le indicó cuál fue el verdadero motivo por el que no crió a su hijo Nicolás.
“No crié a mi hijo porque gente que pensaba como usted me torturó, me puso preso y me persiguió hasta 1990 sin poder asumir mi legalidad y con riesgo de muerte a toda persona que me acompañara. De milagro estoy vivo", dijo puntualmente el presidente Petro en X.