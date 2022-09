Lo último: “Perseo”, el plan de seguridad que el Gobierno Petro presenta para alcanzar la paz total

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo la presentación, este jueves, del plan de seguridad del Gobierno para alcanzar la paz total. El jefe de la cartera de Defensa dijo que se definió un componente con tres aspectos: acciones Militares, de Policía, y Judicial con la Fiscalía General de la Nación. Explicó que la nueva política busca defender la vida de las comunidades vulnerables y de defensores de derechos humanos.

“La paz total implicaría falta de actividad, no implica bajar la guardia, no somos ingenuos y la fuerza pública no ha recibido insinuaciones de bajar la guardia”, dijo el ministro.

Por eso, y ante las críticas por la falta de operaciones de parte de las Fuerzas Militares y de Policía, la sensación de inseguridad, las masacres y la toma de tierras con por la fuerza sin que las autoridades tomen medidas, el ministro Velázquez presentó los primeros resultados operacionales de su gestión en la cartera de Defensa.

Primeros resultados operacionales presentados por el Ministro de Defensa, Iván Velázquez. - Foto: Ministerio de Defensa.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, al hacer referencia a la naciente Operación Perseo, dijo que se enfocarán en cinco ejes: inteligencia, apoyo a la judicialización, operaciones conjuntas, relacionamiento regional y comunicaciones estratégicas.

A su turno, la Policía se propuso, como planteamiento de respeto a los derechos humanos, desarrollar la operación San Pedro Clavel.

“Tendremos especial atención con los actores no violentos, es decir, en los que no son visibles, afectaremos sus finanzas, persecución penal con la Fiscalía para reducir consumo de estupefacientes en menores de edad. Hemos proyectado 856 operaciones para afectar organizaciones criminales, en las que es válido destacar 163 operaciones al medio ambiente, dando enfoque a la minería ilícita. Vamos a hacer visibles a los delincuentes de cuello blanco”, dijo el director de la Policía el general Henry Sanabria.

En el importante anuncio, con el que se define la hoja de ruta de las Fuerzas Militares y de Policía, que se da en medio de la mentada búsqueda de la “paz total” propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, también participó el fiscal General, Francisco Barbosa, lo que se leyó como la iniciativa de actuar articuladamente con el organismo acusador.

“El mensaje para todo el país es que estamos alineados, en un solo propósito romper los corredores regionales de criminalidad y actuar con confidencialidad, sobre eso, la Fiscalía integrará su plan estratégico para alinearlo al plan nacional de política criminal. Uno de los ejes es justamente la itinerancia, movernos porque la criminalidad se mueve”, explicó el fiscal Barbosa.

En desarrollo.