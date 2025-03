Mamá del pastor Lora habló por primera vez y reveló detalle que la salvó de ser asesinada junto a su familia: “Salimos de culto”

Ángela Barrera, mamá del pastor, habló por primera vez desde el crimen e hizo nuevas revelaciones. Ella, según dijo en diálogo con Pulzo , está convencida de que todo se trató de una equivocación, ya que sus familiares no tenían ninguna deuda con nadie.

“ Ellos se equivocaron , el ataque no era para mi hijo (…) Yo nunca escuché que ninguno de ellos tuviera amenazas . Eso fue una equivocación lo que hicieron con mi familia, matarlos miserablemente, pero ellos no tenían amenazas, mi hijo era una persona íntegra”, señaló.

“Eso es puro amarillismo para dañar y enlodar el nombre de mi familia, ellos no estaban vinculados con nada del narcotráfico ”, expresó.

Barrera sostuvo que su hijo era alguien muy trabajador, algo que también le inculcó a sus dos nietos. “Esto es muy triste, muy doloroso y no hay palabras para describirlo”, dijo entre lágrimas.

“Ese día salimos de culto y yo decidí no ir a almorzar con ellos porque no me sentía del todo bien de salud, por lo que fui a mi casa a descansar y lamentablemente pasó lo que ya sabemos“, explicó.