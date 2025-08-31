Colombia atraviesa por una ola de violencia que no se veía desde hace años, y esto ha hecho que los ciudadanos rechacen lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país.

Recientemente, fue María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien luego de estar distanciada de redes por el fallecimiento de su esposo, publicó un nuevo video dejando clara su postura frente a la compleja situación que impacta a Colombia.

“Con profundo dolor, quiero hablarles de lo ocurrido a nuestro país en los últimos días. Nuestro país atraviesa jornadas de intenso sufrimiento. Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad, sus familias. 13 policías, hombres que con honor y lealtad servían a la patria, fueron asesinados, al igual que mi amado Miguel por el peor de los males. Esposos que nunca volverán a sus hogares”, dijo.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió un contundente mensaje por los hechos de terror que vive el país: “Tenemos que levantar la voz y decirle a ese mal que tiene los días contados”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JKl6tJXXhN — Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2025

María Claudia hizo énfasis en la historia de su hijo, quien a su corta edad, por la violencia que se vive en el país, queda sin padre.

“Hijos que como Alejandro nunca más jugarán con sus padres. Niños que crecerán con esa ausencia clavada en el alma y nada los puede curar. Hijos que serán llorados por sus padres para siempre”, añadió.

Además, mencionó a esas mujeres, esas esposas que como ella, quedarán con ese sinsabor de seguir su vida sin tener al lado al hombre que amaban y al padre de sus hijos: “Qué triste batalla la de esas esposas que con el dolor más desgarrador y el alma destrozada tendrán que sacar adelante sus hijos con el poco aliento que queda para vivir”, dijo.

Recalcando los malos tiempos que vive el país, la abogada afirmó que es increíble cómo la violencia que se vive en la nación, que remota a una Colombia de hace 30 años, arrebate las vidas de personas como los soldados, policías y su esposo, Miguel.

“Qué injusticia que ese mal arrebate vidas de honor y lo reemplace por sufrimiento y vacío. Solo Dios sabe cuánto duele. Hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas. Las abrazo con el alma, a esas mujeres que como yo tendremos que vivir el resto de nuestras vidas con el corazón desgarrado”, señaló en el video.

Mostrando sus condolencias y su dolor, María Claudia afirmó que estará para cada una de esas mujeres que enfrentan hoy en día un dolor como el de ella.

“Aquí estoy para cada una de ellas, para servirles, para acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás. Colombianos, ese mal que todos sabemos dónde habita y quién lo encarna, no debe arrebatarnos ni la fe, ni el amor, ni la esperanza”, dijo.

Como punto final, Tarazona envió un mensaje de unidad, en donde reafirmó que como sociedad, las personas deben estar unidas para luchar en contra de esta violencia.