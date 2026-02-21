Migración Colombia aplicó medidas de expulsión contra dos ciudadanos de nacionalidad dominicana por presentar documentación falsa

Migración Colombia informó que en la mañana de este sábado, 21 de febrero,se aplicaron las medidas de expulsión a dos ciudadanos de nacionalidad dominicana por presentar documentación falsa al momento de hacer control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

La institución señala que los extranjeros viajaban con pasaporte auténtico dominicano y habían ingresado a Colombia como turistas. Dos días más tarde intentaron desplazarse a España; no obstante, en la entrevista migratoria se detectaron incongruencias tanto en el itinerario como en el motivo de su viaje a Europa. Por ello, se realizó la verificación de los documentos de respaldo y se determinó que las residencias españolas presentadas eran falsas.

“Desde Migración Colombia estamos alerta en todo el territorio nacional frente a este fenómeno migratorio que se viene presentando sistemáticamente con ciudadanos de República Dominicana principalmente, quienes buscan obtener documentos de identidad de manera irregular para beneficiarse de la exención de visado de la que gozan los colombianos para ingresar libremente a otros países”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Gloria Esperanza Arriero Directora de Migración Colombia Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

También se informó de las medidas que se desarrollaron en contra de los ciudadanos dominicanos que se llevaron a cabo en un vuelo comercial de la aerolínea Avianca con destino a Santo Domingo. Migración Colombia señaló que la residencia aportada por las dos personas fue catalogada como falsa tras un informe desarrollado por el Grupo de Grafología y Documentología de Migración Colombia.

“Este nuevo caso se suma a las alertas previas de la autoridad migratoria sobre una red criminal que usa documentación fraudulenta para salir del país con destino a Europa y otros continentes. Vale la pena recordar que en diciembre de 2025 las autoridades desarticularon una organización criminal que operaba principalmente en el departamento de Antioquia y que, según la investigación, contaba con la presunta participación de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien habría tramitado de manera irregular cédulas de ciudadanía”, complementó Migración Colombia.

En los últimos cinco años, Migración Colombia ha registrado 965 casos de obtención de documentación colombiana de manera fraudulenta, de los cuales más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 casos a ciudadanos de otras nacionalidades como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Líbano, entre otros, según cifras de Migración Colombia.

Migración Colombia desarrolla operativos en los principales aeripuertos del país. Foto: Migración Colombia

“El fenómeno de documentación fraudulenta de dominicanos consiste en obtener la identidad colombiana mediante padres y testigos falsos, un registro civil de nacimiento colombiano, y posteriormente, la cédula de ciudadanía para acceder al pasaporte. Esta modalidad es implementada por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, permitiendo a estos ciudadanos extranjeros viajar como nacionales colombianos sin restricción de visa a países de la Unión Europea”, complemento Migración Colombia.