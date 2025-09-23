Suscribirse

Ministro de Defensa confirmó primicia de SEMANA sobre nuevo fusil que reemplazara el Galil de Israel

El valor por unidad del arma de fuego superará los 4 millones de pesos, según confirmaron fuentes militares.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 1:20 a. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de Defesa confirmó primicia de SEMANA sobre nuevo fusil que reemplazara el Galil de Israel . | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Tras la primicia de SEMANA sobre la fabricación de un nuevo fusil por parte de Indumil para reemplazar al Galil de Israel, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que: “en esa vía estamos desarrollando un fusil netamente colombiano, hecho a base de polímeros, que le da una mayor flexibilidad a los combatientes porque va a ser más liviano, también un menor costo, lo que nos permite ampliar la capacidad".

Dijo el ministro además que lo que se busca es: " avanzar en lo que ha dicho el señor Presidente de la República que es la autonomía estratégica, pero aquí es clave también diversificar las capacidades, nuestra fuerza pública va a continuar con las capacidades que requiere y se van a fortalecer aún más que requiere para proteger a los colombianos".

SEMANA reveló las características que tendrá el nuevo fusil.

  • Peso entre 3 y 3,4 kilos.
  • Cadencia de cartuchos entre 650 y 850 por minuto.
  • Retroceso por efecto de gases.
  • Automático (ráfaga) y semiatumático.
  • Culata de polímero de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio.
  • Abatible.
  • Sistema de ajuste telescópico de cinco posiciones.
  • Cargado de 30 cartuchos.
  • Calibre 5,56 mm.
  • Alcance entre 300 y 600 metros, según la versión.
  • Cañón estirado en acero al carbono con cromo.
  • Intercambiador de cañón.
  • Miras mecánicas abatibles incorporadas.
  • Longitud entre 670 y 1.000 milímetros.
  • Costo aproximado entre 4 y 4,3 millones de pesos por unidad.

La decisión de fabricar un nuevo fusil se tomó, según fuentes militares, tras la orden del presidente Gustavo Petro de suspender la cooperación militar entre Colombia e Israel debido al conflicto internacional con Palestina.

Este es el fusil colombiano que fabricará Indumil para reemplazar el Galil de origen israelí.
Este es el fusil colombiano que fabricará Indumil para reemplazar el Galil de origen israelí. | Foto: API

Es de anotar que el fusil Galil se produce en Colombia desde hace más de 30 años, luego de obtener la patente de Israel. Sin embargo, había dos piezas que Colombia no podía fabricar como lo son: el cañón y la mira nocturna.

Estas dos piezas son esenciales para lograr ensamblar un 100 % el Galil en Colombia. En el contrato entre Colombia e Israel se estipuló que estas dos piezas solamente pueden ser compradas a Israel, dejando por fuera otras opciones para que Colombia pueda buscar un proveedor alterno.

Petro Armas
Tras la orden del presidente Petro fue suspendida la producción del fusil Galil. | Foto: COLPRENSA

Desde Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro lanzó nuevamente fuertes críticas por la guerra entre Israel y Palestina. El jefe de Estado cuestionó el papel de potencias mundiales sobre su pasiva reacción frente a los miles de muertos que ha dejado el conflicto bélico.

