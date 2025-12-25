Muere Patricia Pinzón de Lewin, académica que marcó la historia política colombiana

Un lamentable hecho se presentó en las últimas horas. La académica e investigadora Patricia Pinzón de Lewin falleció este jueves, 25 de diciembre, dejando una huella decisiva en el análisis de la política, la historia institucional y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su trabajo la posicionó como una referente clave en el pensamiento político del país.

Formada como politóloga y magíster en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, mantuvo un vínculo permanente con esa institución a lo largo de su carrera. Desde allí y en otros ámbitos académicos e institucionales, centró sus investigaciones en los sistemas políticos, los partidos, las dinámicas regionales y la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas.

Patricia Pinzón de Lewin, destacada politóloga e historiadora colombiana. Foto: FAAE

Pinzón de Lewin dejó títulos fundamentales, donde figuran los más reconocidos ‘Pueblos, regiones y partidos’, donde analizó las dinámicas territoriales y partidistas; ‘El Ejército y las elecciones’, un estudio clave sobre el vínculo entre las Fuerzas Armadas y los procesos democráticos; ‘Historia de la Universidad de los Andes’, escrita junto a Gustavo Bell; y ‘Alberto Lleras y John F. Kennedy: amistad y política internacional’, en coautoría con Carlos Caballero, en la que examinó relaciones personales y diplomáticas que influyeron en un momento crucial de la política hemisférica.

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Además, uno de sus aportes más destacados fue ‘Esmeralda Arboleda: la mujer y la política’, un libro dedicado a recuperar la trayectoria de una figura central del feminismo y la vida pública en Colombia. En esta obra, la académica e investigadora estudió la vida y el pensamiento de Arboleda desde una mirada histórica y política, resaltando su papel en la lucha por los derechos políticos de las mujeres y su activa participación en los asuntos nacionales.

El fallecimiento de Patricia Pinzón de Lewin es una pérdida significativa para la academia y para la memoria intelectual del país, así como un profundo golpe para sus familiares.

De hecho, su hijo, Juan Esteban Lewin, compartió unas breves pero conmovedoras palabras en una publicación en la red social X: “Infinito, mamá. Infinito”.