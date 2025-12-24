Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

La Personería Distrital de Santiago de Cali sancionó con suspensión por ocho meses a Nelson Felipe Montoya Montoya, exsecretario de Deporte y Recreación del Distrito, luego de hallarlo responsable disciplinariamente por vulnerar los principios que rigen la contratación pública.

Según informó el organismo de control, la decisión se adoptó “en el marco de una investigación disciplinaria” que permitió establecer la responsabilidad del exfuncionario por actuaciones irregulares durante el inicio y trámite del proceso de contratación de la ciclovía, adelantado en febrero del año 2024.

Felipe Montoya es el nuevo gerente de Emsirva. Foto: Alcaldía de Cali

De acuerdo con la Personería, “los hechos se relacionan con el inicio y trámite del proceso de contratación de la ciclovía, adelantado en el mes de febrero del año 2024, durante el cual se evidenciaron presuntas irregularidades que motivaron la apertura de investigación disciplinaria”. Estas situaciones encendieron las alertas del ente de control sobre el cumplimiento de las normas que regulan la contratación estatal.

El despacho disciplinario precisó que, como resultado del proceso, “la Personería Distrital formuló pliego de cargos y, tras el análisis probatorio correspondiente, determinó la responsabilidad disciplinaria del investigado por la violación de los principios que rigen la contratación estatal y demás disposiciones relacionadas con la materia”.

Actualmente, Montoya se desempeña como subdirector de Metrocali, entidad que rige al Masivo Integrado de Occidente, MIO.

En el fallo se concluyó que las actuaciones del entonces secretario comprometieron principios fundamentales de la función pública, especialmente aquellos orientados a garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos en los procesos contractuales del Distrito.

Finalmente, la Personería Distrital de Santiago de Cali reiteró que “mantiene su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos”, y aseguró que continuará ejerciendo control disciplinario sobre las actuaciones de los funcionarios y exfuncionarios de la administración distrital.

Otro golpe para Eder

Esta suspensión es otro golpe al alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues en días pasados también fue suspendido Diego Hau, quien se venía desempeñando como director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

La medida fue adoptada mediante el Auto 2177 del 15 de diciembre de 2025, dentro del expediente disciplinario 0552-2025, con fundamento en el artículo 217 del Código General Disciplinario, según consta en la comunicación oficial emitida por el Ministerio Público. La decisión tiene efectos inmediatos a partir de su notificación.

El impacto de la determinación es mayor debido a que el funcionario había sido nombrado recientemente en el cargo, mediante el Decreto Municipal 4112.0.10.20.0880 del 8 de noviembre de 2025, lo que abre interrogantes sobre los procesos internos de designación y control en cargos de alta responsabilidad dentro de la administración distrital.