Nación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

La sanción está relacionada con el proceso contractual de la ciclovía adelantado en febrero de 2024.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 2:28 p. m.
Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación
Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación Foto: Jorge Orozco

La Personería Distrital de Santiago de Cali sancionó con suspensión por ocho meses a Nelson Felipe Montoya Montoya, exsecretario de Deporte y Recreación del Distrito, luego de hallarlo responsable disciplinariamente por vulnerar los principios que rigen la contratación pública.

Según informó el organismo de control, la decisión se adoptó “en el marco de una investigación disciplinaria” que permitió establecer la responsabilidad del exfuncionario por actuaciones irregulares durante el inicio y trámite del proceso de contratación de la ciclovía, adelantado en febrero del año 2024.

Felipe Montoya es el nuevo gerente de Emsirva.
Felipe Montoya es el nuevo gerente de Emsirva. Foto: Alcaldía de Cali

De acuerdo con la Personería, “los hechos se relacionan con el inicio y trámite del proceso de contratación de la ciclovía, adelantado en el mes de febrero del año 2024, durante el cual se evidenciaron presuntas irregularidades que motivaron la apertura de investigación disciplinaria”. Estas situaciones encendieron las alertas del ente de control sobre el cumplimiento de las normas que regulan la contratación estatal.

El despacho disciplinario precisó que, como resultado del proceso, “la Personería Distrital formuló pliego de cargos y, tras el análisis probatorio correspondiente, determinó la responsabilidad disciplinaria del investigado por la violación de los principios que rigen la contratación estatal y demás disposiciones relacionadas con la materia”.

