Mujer de 18 años salió al frente de su conjunto para recoger un domicilio y fue asesinada: se conoce su identidad

Helen Tatiana Quintana Rodríguez, una joven de tan solo 18 años, fue asesinada durante la noche del pasado viernes, 19 de diciembre, en el municipio de Soacha. El crimen se perpetró justo en la entrada del conjunto residencial en el que vivía.

De acuerdo con las primeras versiones, todo ocurrió hacia las 7:40 p. m. en la avenida Terreros con carrera 17, sector que es conocido como Terragrande.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona del país. Foto: Getty Images

Al parecer, a la mujer le llegó un domicilio y por eso salió de su apartamento para recogerlo. La víctima atravesó la puerta del conjunto y recibió lo que le había llegado, mientras que en la zona había un hombre que en un principio no despertó sospecha alguna.

Quintana Rodríguez finalmente tomó el domicilio y se disponía a ingresar nuevamente a su vivienda, pero en ese momento todo cambió. El sujeto que estaba en la vía pública desenfundó un arma y le disparó.

Tras esto, varios testigos avisaron a uniformados de la Policía, quienes auxiliaron rápidamente a la joven, la subieron a un vehículo particular y la trasladaron de inmediato al Hospital Cardiovascular. Lastimosamente, y pese al esfuerzo del personal de la salud, la mujer falleció producto de las heriudas ocasionadas.

Todo ocurrió justo en la entrada del conjunto residencial. Foto: Policía de Miami-Dade

Por su parte, el señalado asesino, después de que disparó, se fue corriendo hacia la parte baja de la zona y allí se perdió su rastro por completo, por lo que no se sabe nada de él.

De acuerdo con las primeras informaciones, Quintana Rodríguez no presentaba ningún antecedente judicial y hasta el momento son desconocidos los móviles por los que se perpetró el ataque.

Este miércoles, 24 de diciembre, se llevarán a cabo las exequias de Helen Tatiana y su familia le dará el último adiós, mientras que al mismo tiempo le han hecho un llamado a las autoridades para que haya justicia y este asesinato no quede en la impunidad.

La Policía se encuentra investigando el caso para esclarecerlo en su totalidad y dar con el paradero del responsable.