Nación

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: contó lo último que le dijo y reveló amenazas

La mujer reveló algunos chats que le han llegado en los últimos días y se refirió al paradero de su hija.

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 12:47 p. m.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

Las autoridades siguen tras la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, mujer señalada de participar en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, en la madrugada del 31 de octubre.

La joven, que es más conocida como la del disfraz azul, fue señalada por varios testigos de impulsar el ataque contra el estudiante. Por ello, se emitió una orden de captura en su contra, pero hasta el momento se desconoce por completo su paradero.

Tamara Sulbarán, madre de la mujer, habló con el diario El Tiempo para denunciar amenazas contra su hija y hasta reveló el último mensaje que le dejó, pues no ha vuelto a saber nada.

Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga.
Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra, vinculados al asesinato del estudiante de Los Andes Foto: SEMANA

En un chat, revelado por el medio mencionado, se lee un texto que escribió un sujeto llamado Juanchito AUC en el que lanzó una clara amenaza para la familia de Kleidymar Paola.

Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, dice el chat.

Orden de captura contra la mujer del disfraz azul, uno de los personajes clave en la investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En otro mensaje, que tiene fecha del 13 de noviembre, esta misma persona escribió: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

La madre de la hoy procesada fue más allá y sostuvo que en su momento le llegó una información sobre una persona que supuestamente pagó para que mataran a su hija, amenaza que estaría relacionada con lo ocurrido en el crimen de Jaime Esteban Moreno.

Jaime Esteban Moreno y las dos mujeres que en un principio fueron capturadas por el crimen, pero posteriormente dejadas en libertad.
Jaime Esteban Moreno y las dos mujeres que en un principio fueron capturadas por el crimen, pero posteriormente dejadas en libertad. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía Nacional

Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman Oficina Central del Norte, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”, señaló.

Esto, según comentó, se lo mencionaron a la Fiscalía porque su hija estaba colaborando en ese momento para ubicar a Ricardo González. En un principio, pensaron que les asignarían un esquema de seguridad, pero no fue así.

“Yo le hubiera pegado más”: lo que dijo una de las jóvenes al agresor de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

Por ello, hoy en día la familia de la joven del disfraz azul teme porque algo les pueda pasar. “La Fiscalía únicamente nos indicó que habláramos con nuestro abogado y él nos recomendó mudarnos”, contó.

Por otra parte, Tamara afirmó que no sabe nada del paradero de su hija e incluso reveló lo último que ella le dijo antes de que se fuera de la casa.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, relató.

Además, explicó que poco después de que se conociera su nombre y su foto, es decir, tras la muerte de Jaime Esteban, las amenazas comenzaron a llegar y en una oportunidad la joven fue perseguida.

“A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; ella tuvo que escapar metiéndose por medio de la multitud del Parque de la Mariposa; la iban a malograr”, señaló.

