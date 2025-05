Mujer, madre y militar: el triple rol de la mejor paracaidista de la Fuerza Aeroespacial

Desde los 10 mil pies de altura, donde el viento suena muy fuerte y la tierra parece que fuera una maqueta, una mujer, madre y militar salta al vacío. No le huye a nada, lo hace porque es una de sus pasiones en la vida.

Se trata de la capitán Elizabeth Corredor Guerrero, integrante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana e integrante del grupo de paracaidismo militar Águila de Gules, quien con 120 saltos en sus registros desafía no solo la gravedad, sino los prejuicios sobre el rol de la maternidad en las fuerzas armadas.

“Ser madre y militar es una doble responsabilidad, pero también una doble fuente de orgullo. Tengo un hijo que me espera en casa, y eso me inspira a dar lo mejor de mí cada día en esta labor. Cuando salto, no solo lo hago como oficial, también como mamá”, dijo la mujer oficial.