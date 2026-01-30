Mujeres buscadoras de personas desaparecidas ahora son sujetos de protección especial; decreto reconoce su labor

El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un decreto para reconocer formalmente la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y les otorga una protección especial de carácter constitucional, que obliga a las entidades del Estado a garantizar sus derechos.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, se manifestó en su cuenta de X sobre ese decreto: “Hoy, más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuentan con esta herramienta, que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, a seguridad social, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la autonomía económica”.

Y es que el acto administrativo le pide al Ministerio de Vivienda que, en un año a partir de la entrada en vigencia del decreto, busque los mecanismos necesarios que permitan a las mujeres buscadoras acceder a subsidios o programas de vivienda de interés social y de mejoramiento de vivienda.

Por su parte, el Ministerio de Salud deberá brindar servicios de salud mental, física y psicosocial a las mujeres acreditadas en el RUMB y a sus núcleos familiares, para que accedan a una atención integral, diferencial y psicosocial.

Alcaldía de Sincelejo responde a la JEP y dice que el Cementerio Central está custodiado

Así mismo, el Ministerio de Educación deberá implementar lineamientos a entidades territoriales y adscritas al sector educativo, para que promuevan acciones que permitan a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada acceder a ese servicio en todos sus niveles y garantizar el derecho a la educación.

El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección de Empleo y Desarrollo Productivo, tendrá que crear una mesa interinstitucional que permita marcar una ruta para incluir a las mujeres buscadoras en un mecanismo de autonomía económica.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e). Foto: Colprensa

De esa forma, se incluirá en la productividad del país la capacidad laboral y la autonomía económica de las mujeres buscadoras, pero dicha mesa será un espacio transitorio que tiene como periodo de duración máximo un año.

“Ellas también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que nos ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”, destacó el ministro (e) Idárraga.

El decreto quedó publicado desde el 26 de enero de 2026 con las firmas del presidente Gustavo Petro y de todos los integrantes de su gabinete ministerial, iniciando por el ministro del Interior, Armando Benedetti.