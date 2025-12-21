Nación

Murió la magistrada María Victoria Calle Correa, expresidenta de la Corte Constitucional

Diversas personalidades de la política nacional reaccionaron a la muerte de la magistrada.

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 9:54 p. m.
María Victoria Calle falleció en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025.
María Victoria Calle falleció en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025.

En la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, el país conoció el fallecimiento de la magistrada María Victoria Calle Correa, quien desempeñó el cargo de presidenta de la Corte Constitucional en dos periodos.

Según el periodista Juan David Correa, la magistrada falleció en la ciudad de Medellín tras luchar durante más de 7 años con un accidente cerebrovascular (ACV), lo cual la hizo retirar de las funciones que desempeñaba.

Una de las principales voces que envió su mensaje de condolencia por la pérdida de la magistrada fue el presidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, elogió a Calle y su carrera profesional.

“Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella, magistrada de la Corte Constitucional, con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado”, señaló Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo...

