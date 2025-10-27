“No hemos recibido respuesta suya”: Familiares de policías y militares secuestrados hacen duro reclamo al presidente Gustavo Petro.

Familiares de los policías y militares que se encuentran secuestrados por las disidencias de las Farc y el ELN, hicieron un duro reclamo al presidente Gustavo Petro, por la que consideraron falta de respuesta del mandatario en sus casos.

Alba María Murcia, mamá del subintendente Franque Hoyos, envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro.

Rodrigo López, Agente del CTI. | Foto: Foto: Tomada de X, video prueba de supervivencia

“Señor presidente, ya se cumplen tres meses, dos días del secuestro de mi hijo y de su compañero y hasta ahorita señor Presidente no hemos recibido ninguna respuesta suya, qué ha pasado con la liberación de ellos, qué han hecho para la liberación de ellos, por qué no hemos recibido ninguna respuesta”, indicó.

“Quiero, señor presidente, diligenciar en la mesa de negociación para la pronta liberación de ellos. Se lo está suplicando una mamá, una madre que ya no sabe qué hacer”, agregó.

Por su parte, el papá del patrullero Yordyn Fabián Pérez, quien fue secuestrado junto con Hoyos, le pidió al ELN que los liberen. “Que hagan las negociaciones lo más pronto, esto es una incertidumbre, es una catástrofe que nos está arrastrando a todas las familias de los secuestrados, solicitamos cordialmente, los liberen los más pronto y que ojalá pare la violencia en esta querida Colombia”, dijo Humberto Pérez González.

Subintendente Franquie Hoyos, secuestrado por el ELN en Arauca. | Foto: API

Por su parte, la mamá del soldado Brayan Ruiz, Carolina Toro, dijo que: “señor Gustavo Petro, usted que es el encargado de todo el Ejército Nacional para que por favor se ponga pilas, él es un padre, tiene hijos y no le gustaría que eso les pasara. Mi hijo votó por usted al cumplir sus 18 años, por qué me va a dejar abandonada, yo no necesito palabras, yo quiero ver a mi hijo, necesito que vuelva a casa sano y salvo como se fue”.

Quien también clamo por la liberación fue Nolvis Caicedo, tía del soldado profesional Juan David Buitrón. “Estamos pidiendo por su pronta liberación y le preguntamos al señor ministro (de Defensa) qué ha hecho por la liberación".

Fuerte reclamo de familiares de militares y policías secuestrados contra el presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA