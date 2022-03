“No le da para ganar en primera vuelta”: Pacho Santos sobre Petro en análisis de las elecciones

Francisco Santos, luego que se conocieran los resultados de las votaciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, además de las Consultas presidenciales, analizó los números y dio su punto de vista de cara a las elecciones en mayo.

Según Santos, German Vargas Lleras, líder del Partido Político Cambio Radical, por los resultados obtenidos no pensará en lanzarse a la presidencia de Colombia. Además sentenció al centro, coalición que obtuvo menos votos que las otras dos.

“Lo cierto es que Federico Gutiérrez sacó mas o menos los mismos votos que Marta Lucía Ramírez en la consulta y Equipo por Colombia no se acercó a los votos de la consulta de la centro derecha en el 2018. El Partido conservador no votó por David Barguil pero sí va a votar por Fico. Los resultados de la Coalición de la Esperanza eran de esperarse. El centro desapareció en estas elecciones o quedó muy minimizado, lo que no quiere decir que se debe pelear cada voto de ese espectro. La tarea inmediata es evitar que Petro gane en primera vuelta”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, y luego de las declaraciones del ganador de la Consulta del Pacto Histórico donde afirmó que estaban muy cerca de ganar en la primera vuelta, Santos sacó números y envió este mensaje.

“El Pacto Histórico tuvo muy buenos resultados en las parlamentarias jalonado por Petro, pero Petro sacó los mismos votos que en la primera vuelta del 2018. Puede que suba 2 millones de votos. No da para ganar en primera vuelta”, aseguró el exvicepresidente colombiano.

Al final envió un mensaje de unidad para apoyar a Federico Gutiérrez en esta contienda, donde su principal rival será Gustavo Petro.

“Fueron derrotados los que hablaron de fraude en la elecciones”: presidente Duque

El presidente de la República Iván Duque, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, no dudó en asegurar que la jornada electoral del pasado domingo 13 de marzo fue marcada por unas elecciones que se vivieron con normalidad, en donde se respetó el derecho al voto de las personas que participaron a lo largo y ancho del país.

El mandatario colombiano aprovechó esa intervención para destacar el papel que jugó la Registraduría Nacional al indicar que se su función se desarrolló con transparencia y celeridad, mensaje que también trasladó a los jurados de votación.

“Esta jornada electoral nos permite decir, sin ningún tipo de equívocos, que el sistema electoral de Colombia es un sistema electoral confiable, dinámico, transparente y rápido”, sostuvo Duque.

“Quienes hablaron de fraude han sido derrotados por la fuerza de las instituciones y por esta gran capacidad para dar la información a nuestro país”, agregó en su declaración en la Casa de Nariño en compañía del ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios.

“Quiero destacar que los procesos de consultas se siguen consolidando en nuestro país como una forma sana de expresión democrática, es un mecanismo a través del cual los ciudadanos también participan y eligen candidatos presidenciales”, subrayó el jefe de Estado.